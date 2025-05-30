飛龍在天 !高雄愛河龍舟賽 26米祥龍燈上演燈光秀

愛河上演「雙龍」燈光秀。（記者許麗娟攝）

2025/05/30 20:50

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽今（30日）正式展開，最受矚目就是26米長的佛光山祥龍燈，與愛河地標「鰲躍龍翔」燈光秀演出，祥龍燈在愛河上空上下飛舞，來到鰲躍龍翔前會短暫盤旋、轉身，搭配鰲躍龍翔的燈光變換和噴煙，讓愛河的夜空越夜越美麗。

佛光山祥龍燈原是在佛光山春節平安法會亮相，去年端午節首度移師到愛河演出，讓不少來看龍舟賽的民眾相當驚豔，「鰲躍龍翔」則是2001年高雄燈會的蛇年主燈，燈會結束後移到愛河邊放置，市府於今年元宵燈會前重新修復燈光變化及旋轉噴煙效果，並於端午節連假時讓2隻龍共舞，為龍舟賽活動增加可看性。

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雙龍共舞的場景，於端午連假期間5月30、31日晚上5點50分和8點演出2場，6月1日僅有5點50分1場，每場10分鐘，夜間在愛河水域也有傳統龍舟競賽，加上河東路與河西路的市集，讓民眾在連假期間能感受高雄端午節的熱鬧氛圍。

26米祥龍燈在愛河上空飛舞。（記者許麗娟攝）

祥龍燈模樣萌，相當可愛！（記者許麗娟攝）

「鰲躍龍翔」是2001年高雄燈會的蛇年主燈。（記者許麗娟攝）

祥龍燈在愛河上空飛舞。（記者許麗娟攝）

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