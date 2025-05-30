台南國際龍舟錦標賽 奮力划出團結與傳承的力量

台南二中校友總會隊參加龍舟賽為母校增光。（南市體育局提供）

2025/05/30 20:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南國際龍舟錦標賽熱力競划，由台南二中歷屆校友組成的「台南二中校友總會隊」，還有代表在地青商實力的「金城青商龍舟隊」，以及熱愛運動的「鐵南人龍舟隊」，展現團隊合作精神，也見證地方社群的活力。

「鐵南人龍舟隊」是台南在地人數最多的龍舟隊伍，分別有立驛國際鐵南人、台灣健士鐵南人、川硯營造鐵南人、西井村鐵南人等隊，分組晉級賽形成「網內互打」激戰。許多隊員從不會划船到上場比賽，每年他們在台南運河畔，不管是努力在龍舟上拚鬥，或是在岸邊熱情地幫夥伴加油，總是吸引民眾目光。總領隊黃茂森表示，最初成員由跑步同好所組成，經過多年的練習與比賽，漸漸成為在地的業餘勁旅，他們崇尚享受比賽，成績隨緣的精神。

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「台南二中校友總會隊」由來自各行各業的南二中校友組成，儘管畢業多年，成員們仍因對母校的熱愛與對運動的熱情而凝聚在一起。他們秉持「永不放棄，努力向前」精神，即便平日工作繁忙，仍堅持前來參賽，為母校爭光。校友總會也特別設立應援團，邀請歷屆校友與學生加油打氣，讓比賽不僅是一場競技，更是一場校園情懷的延續與傳承。

來自金城國際青年商會的「金城青商龍舟隊」，集結來自各行各業的青年企業家與專業人士，平日各自忙於事業經營，賽前齊心投入訓練，展現出驚人的紀律與默契。黃姓隊長說：「我們相信，做生意要有拼勁，划龍舟更要有團魂。」

台南國際龍舟錦標賽5月27日展開，吸引民眾來運河看龍舟、逛端午節慶特色攤位，還有體驗划舟樂趣，今（30）日進行第4天賽程，由小型龍舟公開男子組、公開女子組，大型龍舟公開男子組、公開女子組、工商團體企業類組、工商團體社團類組，接連登場競技，明（31）日最後1天總決賽，歡迎大家來為選手們加油。

台灣健士鉄南人隊伍充滿活力。（南市體育局提供）

「金城青商龍舟隊」透過划龍舟競技，凝聚團結向心力。（南市體育局提供）

今日進行第4天賽程，工商團體社團類組競技拚鬥。（台南市體育局提供）

端午龍舟賽周邊活動吸引民眾參加。（台南市體育局提供）

台南國際龍舟賽活動安排民眾體驗划舟樂趣。（記者洪瑞琴攝）

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