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    魯班公宴彰化鹿港登場 105歲大師王清霜獻上得意之作

    105歲漆藝大師王清霜獻上得意之作，向魯班公致敬。（記者劉曉欣攝）

    105歲漆藝大師王清霜獻上得意之作，向魯班公致敬。（記者劉曉欣攝）

    2025/05/30 20:07

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕全國唯一的魯班公宴今起到6月2日，在亞太鹿港渡假村展開為期4天的活動，今年共有108桌工藝看桌，包括12位人間國寶的精湛作品，其中，高齡105歲漆藝大師王清霜，也獻上他的得意之作，來致敬工藝界的祖師爺魯班公。

    彰化縣長王惠美表示，工藝界祖師爺魯班公生日是農曆5月7日，由於鹿港早年以木雕、家具與工藝聞名全台，鹿港在清代就有魯班公會神明組織，朝陽鹿港協會從1996年開始，結合「木藝宴祖師」與魯班公祭典，推出「魯班公宴」，透過工藝作品「看桌」拚場來祭祀祖師爺，2008年登錄為彰化縣民俗類無形文化資產。

    朝陽鹿港協會理事長林新發指出，今年共展出108桌、超過500件工藝看桌，來自12個縣市的工藝師都大有來頭，除了邀集12位人間國寶、38位縣市級保存技術者、40位工藝之家工藝師，還有多位年輕有為的青年工藝師參與，今年共展出木雕、刺繡、竹藤編等35類工藝，也是端午佳節難得一見的藝文饗宴。

    林新發表示，魯班公宴最重要的就是將於6月2日登場的「巧聖先師祀典儀式」，將恭迎國立傳統藝術中心、台灣工藝研究發展中心所奉祀的魯班公，與鹿港巧聖先師會的魯班公，共同齊聚鹿港來同場受祭，表達工藝界尊師重道的精神。

    全國唯一的魯班公宴，工藝師以最好的作品來為祖師爺魯班公祝壽。（記者劉曉欣攝）

    全國唯一的魯班公宴，工藝師以最好的作品來為祖師爺魯班公祝壽。（記者劉曉欣攝）

    繡線花藝師龔微芹以轎前花的作品參加工藝看桌。（龔微芹提供）

    繡線花藝師龔微芹以轎前花的作品參加工藝看桌。（龔微芹提供）

    繡線花藝師龔微芹以轎前花的作品參加工藝看桌。（龔微芹提供）

    繡線花藝師龔微芹以轎前花的作品參加工藝看桌。（龔微芹提供）

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