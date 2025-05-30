龍潭大池龍舟賽 Q版神將競技成焦點

桃園市府與大溪國小Q版大仙尪藝團，進行全國首見的龍舟宣傳賽。（桃園市政府提供）

2025/05/30 19:58

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園「龍潭歸鄉文化節」今起在龍潭大池展開，桃園市副市長蘇俊賓連2年與桃園特殊教育學校進行龍舟表演賽，另邀請大溪國小Q版大仙尪藝團進行宣傳賽，將Q版的關平、周倉及千順將軍請上龍舟一同競賽，成為全國首見的神將划龍舟賽。

龍潭大池龍舟賽已屆110年，每年吸引超過百隊熱情參賽，今年的神將划龍舟賽，包含副市長與文化局、觀旅局、體育局、客家局、農業局及環保局等局長分組2隊，搭配大溪國小Q版大仙尪仔下場上演「關平周倉戰千順」，比賽過程中，許多觀戰民眾為眾神將吶喊助威，最後由關平周倉獲勝。

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蘇俊賓說，去年就跟特教學生辦表演賽，同學都很懷念，因此今年2隊續辦，有些同學是高三生，明年就不在學校，因此很珍惜這次較量機會。

蘇俊賓也提到，端午划龍舟已成為百年來龍潭的傳統，而即將到來的六二四關聖帝君聖誕慶典，也是大溪地區的百年盛事，透過兩個百年文化的的結合，在龍潭歸鄉文化季後延續熱潮，由大溪大禧接棒上陣，持續宣傳大龍門地區的文化交流，及觀光旅遊亮點。

桃園市府與大溪國小Q版大仙尪藝團，進行全國首見的龍舟宣傳賽。（桃園市政府提供）

桃園市府與大溪國小Q版大仙尪藝團合影。（記者黃政嘉攝）

桃園市副市長率市府局處首長，與桃園特殊教育學校進行龍舟表演賽。（記者黃政嘉攝）

桃園特殊教育學校連２年與桃園市府進行龍舟表演賽。（記者黃政嘉攝）

桃園市府連2年與桃園特殊教育學校進行龍舟表演賽。（記者黃政嘉攝）

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