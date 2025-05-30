新冠升溫》藥師疑快篩審核過時恐「測不準」 食藥署闢謠

食藥署。 （資料照）

2025/05/30 19:49

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內新冠疫情升溫，民眾快篩需求再現，有藥師質疑，新上市的家用快篩試劑送審資料停留在2023年3月，廠商未補充近期變異株的偵測數據就獲准上市，恐有「測不準」風險。食藥署說明，快篩設計是針對不容易產生變異的「N蛋白」，病毒變異主要出現在「S蛋白」，不會影響檢測準確度。

近日有藥師指出，由泰博製造、福爾取得許可的家用快篩，其送審資料僅到2023年3月，缺乏針對XDV、NB.1.8.1、LP.8.1等近期變異株的偵測數據，擔憂出現偽陰性問題。基層藥師協會理事長沈采穎表示，市面上產品均被要求補充最新病毒株資料，質疑泰博產品在未提供更新資訊情況下，如何確認快篩有效並獲准上市。

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食藥署副署長王德原回應，這款快篩申請時間為2023年7月底，經過完整的技術資料審查與產品檢驗後，於今年5月核發許可。他指出，病毒會變異，是為了逃脫疫苗或藥物的作用，因此變異通常出現在S蛋白，但快篩要做的是「抓病毒」，設計時會選擇較穩定、變異率低的「N蛋白」作為目標，從Omicron以來各變異株N蛋白結構變化不大，快篩在學理上仍具辨識效能。

不過王德原也強調，為確保產品持續有效，食藥署會定期要求業者更新資料，掌握病毒演化趨勢。至於供貨狀況，他表示，目前已有至少兩家廠商在端午連假加班趕工，本週產量可望突破50萬劑，6月上旬每週可達70萬劑，預估至6月中旬累計產量將超過200萬劑。

在通路鋪貨方面，王德原指出，食藥署已邀集連鎖藥局、藥妝店與超商業者協調配貨，目前已有部分通路業者主動公布各門市快篩存量，民眾也可上食藥署快篩專區查詢，就近購買。

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