《忘了我記得》引失智長照共鳴！社福籲善用喘息服務「不離職照顧」

照顧失智者不應孤軍奮戰，社區與制度資源可提供喘息與支持。（天主教失智老人基金會提供）

2025/05/30 20:21

〔記者吳柏軒／台北報導〕NETFLIX台劇《忘了我記得》講述40歲女性遇到職場及婚姻危機，又加上父親失智，處在照顧與工作之間的衝突困境，引發失智症照顧者共鳴。但有學者及社福團體提醒創作者「放下24孝」，憂作品恐影響社會價值觀，現今全國身心失能者近5成使用居服、日照等，提倡不離職照顧，尋求社工協助有助家庭凝聚。

天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑以從事失智症家庭服務逾30年，他說，《忘了我記得》劇中呈現失智症病程進展快速，包含記憶混亂、鑰匙遺留門上、尿溼褲子等，而獨生女為了照顧失智父親而頻繁請假、奔波醫院，甚至犧牲與前夫的複合等，皆呈現獨自承擔照顧的無奈與負荷。

請繼續往下閱讀...

創世基金會點出，長照悲歌頻傳，日前又有八旬老母悶死重度身心障礙兒的慘劇，經統計，長照中的女性照顧者仍高達65％，年齡4、50歲居多，身兼母親與照顧者角色更逾3成，近年看見許多女性身兼數職、挑起家中經濟與照顧患者的重擔，亟需介入協助，按下「長照悲歌」暫停鍵，提醒有社工介入協助，有助凝聚家庭共識，平穩情緒。

但台北護理健康大學長期照護系主任陳正芬臉書則稱，劇中女兒照顧失智父親喘不過氣、疲累無助，卻未提「出院準備服務」、「銜接長照服務」，質疑編劇對長照體系陌生，隱含「用了長照就是女兒不盡力」的質疑。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧則疾呼：「放下24孝！請創作人停止情勒家庭照顧者」，想起過往亦有舞台劇導演因工作無法親自照顧失能父親，有罪惡感而創作戲劇讓女主角辭職返鄉照顧父親，陳對此驚訝憤怒「你自己辦不到的事，卻要別人做？」陳認為作品社會影響力大，應做好田野，如長照2.0上路9年來投入900億元，全國90萬失能者已近5成使用居服、日照、交通等服務，家總6年前提出「不離職照顧、不必然自己照顧、家庭不失和」，呼籲建立公共照顧網絡，改變國人傳統觀念與習慣。

「家屬要先照顧好自己，才能照顧失智者！」陳俊佑也提醒，除了外籍移工與機構，還有居家服務、送餐服務、失智社區服務據點、日間照顧中心、小規模多機能、居家與機構喘息服務等長照服務，呼籲照顧家屬撥打長照專線1966了解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法