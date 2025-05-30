走過37個年頭！桃園諾貝爾書城7/31熄燈 連假首日湧人潮

端午連假首日，桃園諾貝爾書城湧入大量人潮。（擷取自議員黃瓊慧Threads）

2025/05/30 18:52

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕又一家實體書店吹熄燈號！桃園火車站前的桃園諾貝爾書城，陪伴桃園人走過37個年頭，業者宣布7月31日結束營業，消息傳出端午連假首日湧入人潮，結帳隊伍圍繞書局一圈，在地人不捨說：「最後一次結帳，心情有點小複雜。」

熄燈倒數計時，業者在臉書PO文指出，桃園諾貝爾書城自1988年成立至今，從過去桃園市區人潮滿滿，到現在時代變遷，經歷網路電子化、市場需求改變，使越來越多的實體門市書店漸漸走入歷史，感謝大家多年來的陪伴，桃園諾貝爾書城營業至今年7月31日，即日起進行出清拍賣，歡迎大家回來逛逛桃園人兒時的回憶。

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端午連假首日，位於地下室的桃園諾貝爾書城湧入人潮，議員黃瓊慧也特地來到書店，她說，營業近40年的諾貝爾書城吹熄燈號，一早就有非常多人來到書局回憶小時候，這也是她國中、高中很重要的回憶，「我會懷念要走樓梯下去的書局入口」。

過去諾貝爾書城在全台灣有眾多據點，近年不敵網路書店、商圈改變等衝擊，1間間吹熄燈號，南桃園中壢諾貝爾書城早在多年前已歇業。

議員黃瓊慧說，她會懷念要走樓梯下去的書局入口。（擷取自議員黃瓊慧Threads）

桃園諾貝爾書城，即將在7月31日結束營業。（擷取自桃園諾貝爾書城臉書）

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