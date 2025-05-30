為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    東港晴天積淹水 屏東縣府祭3大改善措施

    東港大成路防潮閘門完工畫面。（屏東縣政府提供）

    東港大成路防潮閘門完工畫面。（屏東縣政府提供）

    2025/05/30 18:59

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣東港鎮近日一度出現大潮時局部地區晴天積淹水情形，縣府祭出增設自動閘門、抽水設施及道路加高等三大改善措施，目前已完成增設自動閘門，其餘積極進行中。

    針對東港晴天積淹水，屏東縣府說明，經研判主因為東港位處地層下陷區，局部地勢低窪，加上氣候變遷等因素，每逢大潮時海水易由連接溝渠流路進入，導致道路兩側較低處排水溝發生倒灌冒水，造成東港第一大排水及牛埔溪排水幹線交匯處周邊，發生零星的晴天積淹水，針對上述問題，縣府已規劃並推動三項主要改善方案，分別為增設自動閘門、增設抽水設施及道路加高。

    屏縣府說明進度，在增設自動閘門方面，水利處已於2024年9月完成大成路及新義路防潮閘門，可避免海水回灌造成積淹水；在增設抽水設施部分，已補助鎮公所2475萬元施作低漥地的集流設施及增設抽水設備，目前公所已設計完成，工程發包辦理中。

    至於道路加高部分，利用道路加高可有效避免受天文大潮海水回灌而冒水問題，並且維持既有下水道系統作重力排水，目前縣府積極向中央爭取經費中，因道路加高牽涉道路兩側住家出入問題，後續將召開說明會向當地住戶說明。

    屏縣府表示，三項改善措施中已完成增設自動閘門，可阻擋一部分大潮直接進入現有箱涵渠道，但仍需藉由抽水設施將由其他溝渠進入的海水進行排除，最終若能加高局部低漥路面，將可有效避免受天文大潮海水回灌而冒水問題，後續將持續與鎮公所及地方滾動檢討改善方案及成效，共同研商有效改善積淹水事宜。

    東港新義路防潮閘門完工照片。（屏東縣政府提供）

    東港新義路防潮閘門完工照片。（屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播