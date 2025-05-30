東港晴天積淹水 屏東縣府祭3大改善措施

東港大成路防潮閘門完工畫面。（屏東縣政府提供）

2025/05/30 18:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣東港鎮近日一度出現大潮時局部地區晴天積淹水情形，縣府祭出增設自動閘門、抽水設施及道路加高等三大改善措施，目前已完成增設自動閘門，其餘積極進行中。

針對東港晴天積淹水，屏東縣府說明，經研判主因為東港位處地層下陷區，局部地勢低窪，加上氣候變遷等因素，每逢大潮時海水易由連接溝渠流路進入，導致道路兩側較低處排水溝發生倒灌冒水，造成東港第一大排水及牛埔溪排水幹線交匯處周邊，發生零星的晴天積淹水，針對上述問題，縣府已規劃並推動三項主要改善方案，分別為增設自動閘門、增設抽水設施及道路加高。

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屏縣府說明進度，在增設自動閘門方面，水利處已於2024年9月完成大成路及新義路防潮閘門，可避免海水回灌造成積淹水；在增設抽水設施部分，已補助鎮公所2475萬元施作低漥地的集流設施及增設抽水設備，目前公所已設計完成，工程發包辦理中。

至於道路加高部分，利用道路加高可有效避免受天文大潮海水回灌而冒水問題，並且維持既有下水道系統作重力排水，目前縣府積極向中央爭取經費中，因道路加高牽涉道路兩側住家出入問題，後續將召開說明會向當地住戶說明。

屏縣府表示，三項改善措施中已完成增設自動閘門，可阻擋一部分大潮直接進入現有箱涵渠道，但仍需藉由抽水設施將由其他溝渠進入的海水進行排除，最終若能加高局部低漥路面，將可有效避免受天文大潮海水回灌而冒水問題，後續將持續與鎮公所及地方滾動檢討改善方案及成效，共同研商有效改善積淹水事宜。

東港新義路防潮閘門完工照片。（屏東縣政府提供）

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