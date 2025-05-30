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    龍潭佳安里划龍舟「超大團」 說話障礙高二生參戰熱情喊聲奪勝

    桃園市龍潭區佳安里在桃園市長盃龍舟賽預賽以1分56秒成績，贏過對手黃唐里近1秒 。（記者黃政嘉攝）

    桃園市龍潭區佳安里在桃園市長盃龍舟賽預賽以1分56秒成績，贏過對手黃唐里近1秒 。（記者黃政嘉攝）

    2025/05/30 20:31

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市年度盛事「龍潭歸鄉文化節」市長盃龍舟賽今天起熱鬧展開，龍潭區佳安里預賽以1分56秒贏對手黃唐里近1秒，帶隊的75歲里長江李桂春說，划龍舟，安全、健康比名次更重要，她說話障礙的孫子也跟著家人參賽，平常無法說話的他，划龍舟時也跟著發出聲音，相較於復健，參與龍舟運動更顯意義。

    江李桂春說，1998年開始當選村長、里長後，參與龍舟賽已18年，當初里上兩家族成員組隊，一代接一代延續至今，她的兒子、2個孫子今年也一起參賽，隊伍總人數高達24人。其中，孫子李哲豪是桃園特殊教育學校的高二學生，無法說話，她覺得，與其讓孩子去復建，不如讓他實際活動、划龍舟，她帶龍舟隊的時候，發現大家喊1、2、3，孫子也會發出「滬、滬、滬」聲音，反應、學習力都比在醫院復健還快，覺得很有意義，未來想一起找有類似情況的民眾一同划龍舟。

    27歲隊長李佳澔以前是新明國中棒球隊選手，也練過田徑，他跟哥哥、弟弟、66歲父親李旭正，父子檔5人一起滑龍舟已長達16年，李佳澔說，因為里長才把大家凝聚在一起，龍舟項目全員統合非常重要，入水一致，船才跑得快，掌握好小技巧，就能快別人5秒，去年最好成績是1分47秒，這次比賽練習人員較以往少，還須再加緊調整，發揮實力，拿下佳績。

    李旭正說，大家都是有興趣來參與賽事，因此犧牲睡眠，5點半就在龍潭大池練習，「當作運動啊」，1年僅1次，大家為里爭光，感到光榮。

    桃園市龍潭區佳安里長江李桂春（左1）與兒子（右1）、2個孫子合影，右2為李哲豪。（記者黃政嘉攝）

    桃園市龍潭區佳安里長江李桂春（左1）與兒子（右1）、2個孫子合影，右2為李哲豪。（記者黃政嘉攝）

    桃園市龍潭區佳安里龍舟隊合影。（記者黃政嘉攝）

    桃園市龍潭區佳安里龍舟隊合影。（記者黃政嘉攝）

    龍潭區佳安里龍舟隊加計領隊、教練等人，成員多達24人。（記者黃政嘉攝）

    龍潭區佳安里龍舟隊加計領隊、教練等人，成員多達24人。（記者黃政嘉攝）

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