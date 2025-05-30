為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    端午節國道18塞車路段曝光 車流達平日1.2倍

    國道5號今天上午車流大致順暢。明天國5南向用路人則建議早上5點前或下午5點後出發。，（記者廖振輝攝）

    國道5號今天上午車流大致順暢。明天國5南向用路人則建議早上5點前或下午5點後出發。，（記者廖振輝攝）

    2025/05/30 18:49

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（31日）就是端午節，交通部高速公路局公布預測明天易塞車的國道路段，提醒用路人注意，預估明天車流是平日年平均92百萬車公里的1.2倍。

    高公局預判明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

    高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發。另外，西部國道北向用路人建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

    明天國道相關疏導措施包括5時-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12時-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13時-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

    今天下午13時51分，國3南向379.1公里處中寮隧道內發生3輛小客車追撞事故，占用中間車道，於下午14時26分排除，造成後方車流回堵4公里；15時13分，國1南向153公里處發生1輛小客車起火事故，占用外路肩，於下午16時38分排除，造成後方車流回堵6公里；15時46分，國1南向337.6公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內側車道，於下午16時25分排除，造成後方車流回堵6公里，都導致車輛回堵影響整體車流。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播