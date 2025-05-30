端午節國道18塞車路段曝光 車流達平日1.2倍

國道5號今天上午車流大致順暢。明天國5南向用路人則建議早上5點前或下午5點後出發。，（記者廖振輝攝）

2025/05/30 18:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（31日）就是端午節，交通部高速公路局公布預測明天易塞車的國道路段，提醒用路人注意，預估明天車流是平日年平均92百萬車公里的1.2倍。

高公局預判明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

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高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發。另外，西部國道北向用路人建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

明天國道相關疏導措施包括5時-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12時-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13時-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

今天下午13時51分，國3南向379.1公里處中寮隧道內發生3輛小客車追撞事故，占用中間車道，於下午14時26分排除，造成後方車流回堵4公里；15時13分，國1南向153公里處發生1輛小客車起火事故，占用外路肩，於下午16時38分排除，造成後方車流回堵6公里；15時46分，國1南向337.6公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內側車道，於下午16時25分排除，造成後方車流回堵6公里，都導致車輛回堵影響整體車流。

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