「巷仔Niau」現身台南棒球場！碰撞出驚喜火花

「巷仔Niau」首度現身台南市立棒球場。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/30 18:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接端午假期，統一獅與南市政府合作推出「台南城市主題日－府城巷弄」系列活動，今（30）日熱鬧登場！亮點之一，南市最萌IP「巷仔Niau」擔任主題日代言人，從球場外圍到球場內部，皆可見「巷仔Niau」的可愛身影，打造滿滿城市氛圍與創意魅力。

文化局表示，這次活動是台南文化與職業棒球跨界合作的創新嘗試，盼透過「巷仔Niau」這位深具在地特色的吉祥物，吸引更多民眾認識台南的歷史與文化底蘊，在感受棒球熱血之餘，也能走入巷弄古蹟，體驗府城魅力。

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人氣爆棚的「巷仔Niau」首次踏入球場，為慶祝這場文化與棒球盛會，原創設計師陳普特別為「巷仔Niau」打造3款全新棒球主題造型，融合可愛與運動感，注入滿滿棒球靈魂。

今日開幕賽，南市副市長葉澤山擔任開球嘉賓，與現場球迷熱情互動。葉澤山表示，「府城巷弄」正是台南文化最真實的寫照，藉由這次主題日活動，希望讓球迷在享受比賽刺激的同時，也能走入巷弄之中，感受台南文化與運動交織的獨特魅力。

「巷仔Niau古蹟集章」活動也同步登場，今日至8月31日，民眾走訪赤崁樓、延平郡王祠、愛國婦人館、安平古堡、安平樹屋與億載金城，完成集章拼圖可兌換限量聯名圖卡，還有機會抽獎，最大獎統一獅球員親筆簽名球。

為呼應主題，文化局也同步推出全新限定商品，包括運動毛巾、證件套及鑰匙圈等，吸引大批「Niau粉」搶購收藏，開賣首日即熱賣不斷。端午連假系列活動今日至6月1日，除了精彩賽事，還有集章闖關、府城木偶劇團表演、「巷口開講」分享會以及貓咪選美比賽等，詳詢上統一獅官方粉絲專頁。

「巷仔Niau」首度跨界體育與統一獅合作推出「台南城市主題日－府城巷弄」系列活動。（記者洪瑞琴攝）

「巷仔Niau」化身統一獅造型。（記者洪瑞琴攝）

「台南城市主題日－府城巷弄」系列活動，今日登場。（南市文化局提供）

台南市副市長葉澤山擔任開球嘉賓。（南市文化局提供）

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