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    海風號觀光列車只需1880元 台鐵公司：一頁式詐騙、假的

    台鐵公司示警，山嵐號和海風號授權官方通路僅雄獅旅行社，臉書上的一頁式廣告是詐騙。（台鐵公司提供）

    台鐵公司示警，山嵐號和海風號授權官方通路僅雄獅旅行社，臉書上的一頁式廣告是詐騙。（台鐵公司提供）

    2025/05/30 18:27

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵觀光列車海風號、山嵐號大受好評，票價昂貴且一票難求，不過台鐵發現，近期臉書社群廣告網頁出現「海風號甜點觀光列車 暑期提前預約報名只需1880」，並以優惠價格吸引消費者加入LINE群組，台鐵強調，那是詐騙網頁，民眾千萬別上當。

    海風號和山嵐號外型亮眼，被戲稱「網美觀光列車」，內裝和造型美觀，且車上提供精緻甜點和餐飲，特別吸引女性。不過近期臉書社群卻出現「海風號甜點觀光列車 暑期提前預約報名只需1880」的廣告網頁，臉書上各種詐騙廣告橫行，臉書業者沒有積極管理。台鐵公司表示，為避免民眾混淆誤信並加入該私人群組致權益受損，台鐵公司特此澄清，該廣告並非「海風號」的合法銷售通路。

    台鐵公司今天（30日）發出嚴正聲明，「海風號」及「山嵐號」觀光列車是由雄獅旅行社取得營運權，除雄獅旅行社及其合法授權的銷售通路外，其餘任何以「海風號」及「山嵐號」名義的廣告銷售行為，都不是合法購買「海風號」及「山嵐號」的銷售管道。

    台鐵公司提醒民眾多加留意，遇有疑似不明之相關資訊時，請務必確認消費資訊正確性、切勿點擊不明連結、留意售價明顯低於市價的一頁式廣告，以確消費者權益。

    觀光列車山嵐號。（記者吳亮儀攝）

    觀光列車山嵐號。（記者吳亮儀攝）

    觀光列車海風號也被叫「甜點列車」，車上提供精緻甜點和下午茶。（記者吳亮儀攝）

    觀光列車海風號也被叫「甜點列車」，車上提供精緻甜點和下午茶。（記者吳亮儀攝）

    觀光列車海風號。（記者吳亮儀攝）

    觀光列車海風號。（記者吳亮儀攝）

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