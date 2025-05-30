「星光郵局」6/2起走入歷史 夜間全面打烊

郵政總局宣布，自6月2日起，暫停「星光郵局」的服務。（資料照）

2025/05/30 19:38

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕過去，郵局為了方便上班族或夜歸民眾處理郵務，在全台六都加設6間「星光郵局」，提供中午12時至晚間7時30分的延長服務。但近日郵政總局對外宣布，自6月2日起，將暫停「星光郵局」的服務，不過全台仍有275間週六有營業的郵局及網路郵局，民眾可以多加利用。

中華郵政自2019年11月起，針對六都都會區陸續推出「星光郵局」，包括台北光華郵局、永和中山路郵局、桃園民生路郵局、台中永安郵局、台南興華街郵局以及高雄新田郵局等6處，營業時間從中午12時到晚間7時30分，提供民眾白天無法跑郵局時，可以在晚間前往「星光郵局」辦理郵匯相關業務。

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但近來，中華郵政發現「星光銀行」的來客數不增反減，業績收入也未大幅提升，需求不如預期。再加上考量員工生活作息，決定在試辦5年多後，自今年的6月2日起取消這項服務，恢復原本的郵局營業時間，從上午8時30分到下午5時30分。

但中華郵政也強調，目前全台仍有275處郵局會在週六營業，民眾如果平日無法到郵局辦理業務，也可以選擇在周六前往有營業的郵局，或者選擇使用網路郵局及i郵箱等服務。

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