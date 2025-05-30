台中飛韓國多點開花 中部哈韓族搭機更便利

大韓航空每天飛航台中-仁川。（記者張軒哲攝）

2025/05/30 18:18

〔記者張軒哲／台中報導〕台中的天空越來越熱絡，尤其韓國航線大增，除了大韓航空每天飛仁川，暑假期間，台灣虎航預計開航「台中-濟州」航線、德威航空開航「台中-大邱」包機航線，讓中台灣730萬民眾、韓國旅客及轉機旅客出遊更加便利。

日韓是台灣民眾出遊熱門國度，台中飛日本航線拓增之後，中部哈韓族敲碗台中機場飛航韓國，去年下半年陸續拓增，韓國傳統航空公司大韓航空領銜在台中開航仁川航線，每天都有航班。

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另外，日前有網友流傳虎航暑假開航台中到韓國濟州恐有變數，虎航則駁斥說，相關規劃及申請作業中，針對網路上出現之臆測與不實指控，將保留依法追究相關不實言論法律責任權利。

台中市觀旅局長陳美秀說，據交通部觀光署統計，去年韓國觀光客來台旅遊人數大幅增加，觀旅局透過雜誌、網路媒體、踩線、偕同台中觀光相關業者赴韓國推廣，共同促進韓國航線及旅運成長，也讓台中-首爾航線成為目前台中機場最熱門航線。大韓航空國際航線眾多，台中出發的旅客可由仁川轉機到東北亞、東南亞/西南亞、歐洲、俄羅斯/蒙古/中亞、中東/非洲、大洋洲/關島、美洲，讓航線更加順暢便利，節省飛航時間。

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