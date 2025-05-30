街頭藝人、親子立蛋、大地彩繪！台南蕭壠文化園區慶端午好熱鬧

「壠來畫粽」的大地彩繪。（蕭壠園區提供）

2025/05/30 18:20

〔記者楊金城／台南報導〕不是端午也能立蛋，台南佳里蕭壠文化園區今天（30日）起在端午連假3天推出「壠來慶端午」系列活動，以「傳統×創意×藝文」為主軸，推出市集、街頭藝人表演、手作DIY、立蛋比賽、水舞戲水區、兒童電影、大地彩繪與國內外藝術展覽，兼具藝術性與趣味性，今天吸引許多親子趁連假共遊。

「壠來慶端午」活動有「壠來踅街」的文青市集、「壠來畫粽」的大地彩繪打卡送禮物、「壠來藝賞」的國內外藝文展覽、「壠來創作」的端午工作坊、「壠來比賽」的立蛋求好運、「壠來影一下」的兒童電影院、「壠來黑皮」的街藝表演及「壠來清涼」的水舞表演。

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其中「壠來踅街」的市集活動有近30攤特色攤位，包含文創商品、風格飲食與小農手作等，為園區注入青春與創意的氣息。

雖然明天（31日）才是端午節，今天親子玩立蛋也多數能成功，祈求好運，大家開心。

目前蕭壠園區的「國際藝術村駐村計畫」，也有日本藝術家杉原信幸、中村綾花駐村展和斯洛伐克藝術家 Peter Baran、Valentína Hučková 與台灣藝術家交流創作展，讓遊客不用出國，也能觀賞台、日、斯洛伐克藝術家的作品，值得一看。

今天不是端午也能立蛋，親子開心。（蕭壠園區提供）

街藝表演吸引遊客欣賞。（蕭壠園區提供）

「壠來慶端午」活動有「壠來踅街」的文青市集。（蕭壠園區提供）

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