把握週六好天氣！雨神週日殺到 由南到北轟炸4天

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

2025/05/30 17:59

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（31日）週六端午節天氣回穩，僅剩花東和恆春地區有雨！中央氣象署預報，明天東北季風減弱且氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。不過氣象署今天公布未來兩週的「月長期天氣展望」指出，未來第2週在西北太平洋有熱帶擾動生成的訊號，會不會形成熱低壓或是颱風仍要觀察。

氣象署預報員林定宜表示，明天週六午後各地山區仍有局部短暫雷陣雨，但算是未來一週天氣相對穩定的一天。後天連假收假日（6月1日）因南方雲系北移，水氣又變多，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，特別是南部地區及午後各地山區有局部較大雨勢發生的機率。下週一（2日）吹西南風，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部大雨發生的機率。

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「下周二、三（3日、4日）會有今年第一道『滯留鋒面』影響，各地易出現易有短延時強降雨」，林定宜指出，下週二這波鋒面會是梅雨季節第五道鋒面、但有滯留的情形發生，算是梅雨季節第一道滯留鋒面，但兩天即通過台灣，但是這兩天會對西半部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區帶來局部大雨發生的機率。

下週四（5日）鋒面就移往巴士海峽。林定宜說，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨；下週五（6日）東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，未來兩週附近水氣偏多，台灣天氣較不穩定。第1週（5月31日~6月6日）受鋒面和西南風影響，天氣不穩定，降雨顯著，西半部有局部較大雨勢發生機率。

第2週（6月7日~6月13日）台灣附近水氣仍多，各地有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有較大雨勢發生的機率。另外，第2週於西北太平洋有熱帶擾動生成的訊號。林定宜表示，會有熱帶擾動訊號很正常，但會不會形成熱帶性低氣壓或是颱風仍言之過早，還要再觀察，「今年至今連一個熱低壓都還沒生成過，已經低於氣候平均值了」。

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

端午連假天氣狀況。（氣象署提供）

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