一度掉入敗部！ 新竹縣長盃龍舟賽 縣府隊逆轉勝

新竹縣政府隊逆轉勝。（記者黃美珠攝）

2025/05/30 17:54

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣2025縣長盃龍舟賽今天登場，有49隊出戰，首次參賽的竹北市公所隊一早就跟新竹縣政府隊對決，原領先的縣府隊因奪標手落水一度掉入敗部組，後來敗部復活，成功再戰市公所隊逆轉勝，還闖進冠軍賽，最後捧回亞軍，縣長楊文科特別發文肯定同仁們的「永不放棄」。

縣長盃龍舟賽在新豐鄉池和宮前的池和湖舉行，這場精彩、峰迴路轉的機關組爭奪戰，首戰就在今天早上9點過後引燃。縣府隊和市公所隊實力相當，一路始終並駕齊驅，直到過了司令台後縣府隊才稍微超前不到1公尺且率先奪標，沒想到奪標手不慎落水，被判定奪標失敗而落入敗部組。

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縣府隊的成績是1分13秒68，市公所隊的成績是1分14秒15，儘管縣府隊跟觀眾都覺得扼腕，但縣府隊保有運動家精神，不僅返程後高舉划槳向大會、觀眾以及竹北市公所隊致敬。隨後又力克新豐鄉公所隊，開啟敗部復活之路。

而竹北市公所隊後續迎戰縣府警察局隊，吞了敗仗，再度面臨縣府隊，上午11點45分爭奪冠軍。

雙方這次互換水道後連續比2次，縣府隊以2分28秒32，成功壓制市公所隊的2分30秒15，成功晉級冠軍賽。

縣府隊隨後在下午2點05分跟縣警局隊對陣，一樣互換水道拚比2次，最後縣府隊以平均2分35秒09，輸給縣警局隊的2分34秒07捧回亞軍。

縣府表示，今年的縣長盃龍舟競賽成績，公開組前3名分別是：消防局、池和宮、以及賀桃投控鈞寶水男孩。混合組前3名則是：紅毛港三村福德協會~諾亞瘋舟、mapping龍舟隊、噶瑪蘭。機關組前3名則是：新竹縣警察局、新竹縣政府、竹北市公所。

新竹縣政府隊（圖前）、竹北市公所隊（靠牌樓側者）實力相當，連續拚比2大回合。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府隊（圖前）、竹北市公所隊（靠牌樓側者）實力相當，連續拚比2大回合。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科在臉書發文肯定同仁永不放棄。（取自楊文科臉書）

新竹縣政府隊（前）今天在縣長盃龍舟賽中跟竹北市公所隊（圖右上）連續對陣2回合，最後逆轉勝。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市公所今年首度派出隊伍參加縣長盃龍舟賽。（記者黃美珠攝）

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