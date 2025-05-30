為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    一度掉入敗部！ 新竹縣長盃龍舟賽 縣府隊逆轉勝

    新竹縣政府隊逆轉勝。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府隊逆轉勝。（記者黃美珠攝）

    2025/05/30 17:54

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣2025縣長盃龍舟賽今天登場，有49隊出戰，首次參賽的竹北市公所隊一早就跟新竹縣政府隊對決，原領先的縣府隊因奪標手落水一度掉入敗部組，後來敗部復活，成功再戰市公所隊逆轉勝，還闖進冠軍賽，最後捧回亞軍，縣長楊文科特別發文肯定同仁們的「永不放棄」。

    縣長盃龍舟賽在新豐鄉池和宮前的池和湖舉行，這場精彩、峰迴路轉的機關組爭奪戰，首戰就在今天早上9點過後引燃。縣府隊和市公所隊實力相當，一路始終並駕齊驅，直到過了司令台後縣府隊才稍微超前不到1公尺且率先奪標，沒想到奪標手不慎落水，被判定奪標失敗而落入敗部組。

    縣府隊的成績是1分13秒68，市公所隊的成績是1分14秒15，儘管縣府隊跟觀眾都覺得扼腕，但縣府隊保有運動家精神，不僅返程後高舉划槳向大會、觀眾以及竹北市公所隊致敬。隨後又力克新豐鄉公所隊，開啟敗部復活之路。

    而竹北市公所隊後續迎戰縣府警察局隊，吞了敗仗，再度面臨縣府隊，上午11點45分爭奪冠軍。

    雙方這次互換水道後連續比2次，縣府隊以2分28秒32，成功壓制市公所隊的2分30秒15，成功晉級冠軍賽。

    縣府隊隨後在下午2點05分跟縣警局隊對陣，一樣互換水道拚比2次，最後縣府隊以平均2分35秒09，輸給縣警局隊的2分34秒07捧回亞軍。

    縣府表示，今年的縣長盃龍舟競賽成績，公開組前3名分別是：消防局、池和宮、以及賀桃投控鈞寶水男孩。混合組前3名則是：紅毛港三村福德協會~諾亞瘋舟、mapping龍舟隊、噶瑪蘭。機關組前3名則是：新竹縣警察局、新竹縣政府、竹北市公所。

    新竹縣政府隊（圖前）、竹北市公所隊（靠牌樓側者）實力相當，連續拚比2大回合。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府隊（圖前）、竹北市公所隊（靠牌樓側者）實力相當，連續拚比2大回合。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府隊（圖前）、竹北市公所隊（靠牌樓側者）實力相當，連續拚比2大回合。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府隊（圖前）、竹北市公所隊（靠牌樓側者）實力相當，連續拚比2大回合。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科在臉書發文肯定同仁永不放棄。（取自楊文科臉書）

    新竹縣長楊文科在臉書發文肯定同仁永不放棄。（取自楊文科臉書）

    新竹縣政府隊（前）今天在縣長盃龍舟賽中跟竹北市公所隊（圖右上）連續對陣2回合，最後逆轉勝。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府隊（前）今天在縣長盃龍舟賽中跟竹北市公所隊（圖右上）連續對陣2回合，最後逆轉勝。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北市公所今年首度派出隊伍參加縣長盃龍舟賽。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北市公所今年首度派出隊伍參加縣長盃龍舟賽。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播