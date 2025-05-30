台南國際龍舟賽市集上百攤 日本、在地名物美食都來了

日本「平戶商工會議所」設攤展示日本長崎平戶飛魚的故鄉。（台南市政府提供）

2025/05/30 17:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025台南國際龍舟錦標賽除了競賽吸引觀賽，沿著慶平路設置上百個充滿地方與國際特色的市集攤位，讓遊客不只看龍舟，還能深入感受台南文化底蘊。

這次招集137家攤位，包含吃喝美食、公益、趣味體驗等攤位，更不乏友好城市來設攤。來自日本長崎縣平戶市的「平戶商工會議所」特地遠道來設攤，探索飛魚的故鄉、鄭成功的誕地、歷史與浪漫交織的港都，特別展出日本當地代表性飛魚高湯包、飛魚調味粉、平戶海鹽，甚至還有使用飛魚湯底調味的拉麵。

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吳金茂紀念文教基金會董事長高國英說，從飛魚料理、鄭成功歷史古蹟見證台日文化交流與傳承，平戶是一處結合美食、人文與自然的珍寶之地。無論是歷史愛好者、美食旅人，或是希望尋找文化共鳴的台灣朋友，歡迎親自探索這座充滿魅力的歷史島嶼。

代表台南工藝精神的「張萬春洋傘」傳承至今已4代，以精緻的手工傘聞名，融合傳統工藝與現代設計。第4代接班人張育展說，「靠著從小在雨、陽傘中打滾經驗，摸索客人需求」，自行設計、研發高機能傘，標榜MIT台灣製造生產，推出一級遮光、奈米布料潑水傘等，高品質擄獲消費者的心，幾乎都外銷歐美、日本，很開心這次在龍舟賽推廣自家台灣製優質傘品，客人都很捧場。

在地「安平秦牛肉湯」也參與市集，選用當日現宰溫體牛肉，湯頭鮮甜、口感滑嫩。老闆娘李孟秦說，龍舟賽是從老一輩就留下來的文化，也是對土地的熱情與認同，「那種感動，只有來現場才知道」！

台南市體育局長陳良乾說，今年龍舟賽除了體育競技，更希望透過市集呈現台南豐富的文化面貌，展現國際交流成果與在地深厚的人文風情。

「張萬春洋傘」代表台南工藝精神。（台南市政府提供）

在地「安平秦牛肉湯」參與台南國際龍舟賽市集。（台南市政府提供）

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