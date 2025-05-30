高雄龍舟賽愛河登場 陳其邁笑嗆立委「食凊飯在等你」

高雄愛河龍舟嘉年華今天登場，除了有傳統龍舟競賽，也有趣味十足的府會及國際友誼等對抗賽。（記者許麗娟攝）

2025/05/30 17:17

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽今起至6月1日在愛河水域熱鬧舉行，今天下午舉辦開幕式，現場嗆聲不斷，AIT隊去年在友誼賽中墊底，慘吐心聲被市長陳其邁笑了365天，出席立委也喊話明年要組隊，但被陳其邁反嗆藍綠各划各的鐵定墊底，不如今年就來，並笑稱「食凊飯在等你（台語，隨時等你來挑戰之意）」。

高雄龍舟競賽今年包括龍舟拔河、傳統龍舟與競技龍舟直道競速，共有162支隊伍參賽，也另安排市府、議會和國際友人進行友誼對抗賽，高雄龍舟大使安芝儇、Morris及網紅等，也將與前職棒球星張泰山、倪福德、鄭達鴻等進行運動明星與網紅隊的對抗賽。

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AIT高雄分處長張子霖表示，今年要再次和市府、議會、日本代表隊對抗，去年AIT拿第4名，被市長陳其邁吐槽365天，今年AIT的目標是第3名，只要排名在市府隊前面就好。

立委邱議瑩則建議明年立委也能共組一隊參賽，目標只有1個，就是打敗陳其邁的市府隊，賴瑞隆笑說，他可以當掌陀手，黃捷則自願當奪標手，因為都不用划。

高雄市長陳其邁笑說，「謙虛是一種美德」這一句話不適合高雄，去年幸好有美國隊，不然就換市府墊底了。並向立委喊話，立委若要組龍舟隊，鐵定是藍的划藍的、綠的划綠的，一定墊底，還嗆不如今年就組隊，不要找很多理由，「食凊飯在等你」。

張泰山今天將與倪福德、鄭達鴻帶領運動明星隊和網紅啦啦隊於5點半進行對抗，張泰山說，自己從來沒有划過龍舟，今天要下水前也從來沒有練習。台鋼WING STARS韓籍啦啦隊女神安芝儇則說，自己當高雄人已經2年了，真的很喜歡高雄。

高雄端午嘉年華除了龍舟賽，還有全台唯一水上樂團演出，有宇宙人、麋先生精采表演；另有紙風車劇團演出、水上氣墊闖關與陸上玩水氣墊，以及龍舟、SUP、獨木舟等體驗；河東、河西路有傳統及文創市集，去年廣受歡迎的佛光山祥龍燈，今年將與鰲躍龍翔燈光秀搭配「雙龍」演出，在晚上5點50分和8點各有10分鐘的演出。

安芝儇、Morris帶大家跳熱身操。（記者許麗娟攝）

安芝儇與高雄熊的超萌合影。（記者許麗娟攝）

前職棒球星張泰山、鄭達鴻、倪福德將下水划龍舟，不過張泰山笑說自己完全沒練習。（記者許麗娟攝）

高雄市長陳其邁喊話「食凊飯在等你」！ （記者許麗娟攝）

龍舟拔河賽今天白天率先登場。（記者許麗娟攝）

愛河河東路與河西路，有傳統及創意市集可遊逛。（記者許麗娟攝）

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