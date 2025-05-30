慶端午也不忘防登革熱！南市舉辦異國美食交流、驅蚊香包教作

市議員黃肇輝舉辦異國美食與文化的交流活動，帶領民眾歡度端午節。（黃肇輝服務處提供）

2025/05/30 17:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕端午連假登場，台南東區莊敬里今天舉辦習俗應景的樂活學程，教作添加了驅蚊中藥配方的中藥香包，節慶聯誼也不忘登革熱防疫；民進黨市議員黃肇輝則在永康以食光旅行為主題，推動異國料理與文化的交流，大小朋友同樂，氣氛熱烈。

黃肇輝的異國交流在永康區南灣里活動中心舉行，來自泰、越與印尼等地的新住民，端出家鄉料理，美味分享，也透過舞蹈、音樂的表演，展現民族的文化特性，大家玩得很開心。

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黃肇輝說，端午期間，台灣人習慣吃粽子，各界好奇東南亞國家是否也有相關習俗，因此結合南市新住民家庭促進成長發展協會策辦這場活動，還帶來了代表自己故鄉節慶的傳統料理，熱情招待，不僅口味獨特，背後更蘊含深刻的文化情感。

新住民家庭促進成長發展協會理事長蘇虹鮮提到，其實越南也有類似粽子的食物，用竹葉包起來煮，之後切片吃，不過通常是過年的時候吃。

另外，印尼則有椰子葉包糯米做成的甜食，也很像是粽子；蘇虹鮮理事長更提到，越南不僅使用筷子、遵循農民曆，連節慶也幾乎與台灣一樣，端午在當地被稱為「殺蟲節」，主要是天氣炎熱、蚊蠅蛇類活躍，具驅邪避害的意涵。

除了美食分享之外，現場還安排來自印尼與泰國的新住民團體表演，民眾感受多元文化交流的熱情氛圍，歡度端午佳節。

而東區莊敬里長林志勲則主辦端午應景的香包DIY課程，邀請崑山科大齡生活產業管理學士學位學程副教授黃毅晨與助理教授葉政忠等師生團隊協助帶領，全力服務當地的阿公、阿嬤，歡度佳節之餘，也不忘登革熱防疫。

香包不僅做成粽子造型，端午應景，內容物也含有防蚊效力的中藥粉，與社區攜手，協助長輩一起對抗登革熱，健康過節。

學生們擔任活動志工，協助長輩量血壓、做香包，以及調製防蚊液，遠離登幫忙，現場也有「長照2.0」的說明，讓老人家知道政府在照顧福利上的用心。

除了防疫之外，還有防詐、防家暴等宣導，市府民政局副局長吳明熙也到場關心，且了解在地社區發展的成果，並肯定崑山科大在高齡產業人才培育上的努力。

崑山科大樂活學程主任趙久惠強調，長期來秉持「生活管理、實作應用」的教學理念，積極培育有能力的專業人才，也將持續結合社區結合，一起推展志工服務活動，為高齡族群注入更多青春、熱情與希望。

市議員黃肇輝邀請新住民家庭進行異國美食與文化的交流、分享，大家玩得相當開心。（黃肇輝服務處提供）

東區莊敬里結合登革熱防疫，舉辦端午節應景的香包製作，長輩們用心學習。（民眾提供）

學生們擔任服務志工為長輩量血壓。（民眾提供）

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