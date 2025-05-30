端午節省道恐湧返家與旅遊潮 公路局：明天下午這些路段最塞車

台65線10.1K板橋線往土城路段 。（取自公路局監視器）

2025/05/30 16:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（31日）是端午節，交通部公路局預估明天會出現返家及旅遊車潮，返家車潮多集中在下午時段，並公布易壅塞的省道路段，大多在觀光風景區等處。

公路局預測易塞車的省道路段包含北部的台61線鳳鼻至香山路段、台64線銜接國三中和交流道；中部台61線竹南路段、中彰大橋路段、台74線台中環線銜接國三路段；南部台18線銜接國三中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統、台88線鳳山至五甲路段。

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另外在觀光風景區易壅塞路段，包含北部台2線、台2乙線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段、福隆路段、台3線大溪路段；中部台14甲線清境農場路段、台21線日月潭路段；南部台3線古坑至梅山路段。公路局已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，建議用路人多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊，避開壅塞路段及時段。

公路局也建議，明天是端午連續假期第2日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有79.4%空位，東部國道客運尚有86.06%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

今天（30日）截至15時止，壅塞或車多路段包含北部台2線竹圍至紅樹林路段、外木山至大武崙路段、台61線鳳鼻尾至竹港大橋路段、台62線七堵至安樂路段、台64線中和至新店路段、台65線土城銜接國三路段、泰山銜接國一路段；中部台61線龍井至中彰大橋路段、竹南玄寶大橋路段、台74線大里至霧峰路段；南部台86線關廟路段、台88線五甲系統至鳳山路段。

台62線0K七堵路段往安樂路段。（取自公路局監視器）

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