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    連假好吃好玩！隆田ChaCha教育園區菱角粽DIY 明天做爆米香冰淇淋

    台南官田區隆田ChaCha文化資產教育園區菱角粽DIY，突顯「紅菱之鄉」官田特別的菱角產業、嘉南大圳歷史。（記者楊金城攝）

    台南官田區隆田ChaCha文化資產教育園區菱角粽DIY，突顯「紅菱之鄉」官田特別的菱角產業、嘉南大圳歷史。（記者楊金城攝）

    2025/05/30 16:49

    〔記者楊金城／台南報導〕端午節連假第一天，台南官田區隆田ChaCha文化資產教育園區今天（30日）推出「菱角粽DIY」活動，突顯「紅菱之鄉」官田特別的菱角粽，親子綁粽體驗官田菱角文化，還能帶3顆回家。

    隆田ChaCha園區在端午節連假都有活動，明天換「爆米香冰淇淋DIY」上場，後天是「造型湯圓DIY」，還有泡泡體驗秀及氣球互動表演。

    園區主任侯昭蓉指出，從親子包粽、搓湯圓的文化體驗中，了解嘉南大圳與台灣傳統米食、官田菱角的文化內涵，迎接端午佳節菱角粽飄香。

    台南市文化局局長黃雅玲說，台灣端午節慶典與地方文化習習相關，過去在嘉南大圳3年輪作制度下，官田農產雜作是菱角，所以才有獨一無二的「菱角粽」，這是傳統節慶傳承中內化、再蛻變屬於在地文化的經典案例，而隆田ChaCha園區，呈現文化資產不同面貌，以創新有趣活動，讓民眾走入體驗親近文化資產及保存的重要性。

    除了菱角粽，今年新增「爆米香冰淇淋」及「造型湯圓冰」DIY活動，爆米香跟湯圓都是米食之一，端午節天氣炎熱，體驗爆米香結束後，園區特別為報名者準備1杯沁涼又有米香的爆米香冰淇淋；造型湯圓冰則以年輕世代喜歡的「貓爪湯圓」，做完後提供配料與湯圓享用湯圓冰，讓遊客「有得吃、有得玩」。

    園區提醒，端午連假人潮較多，鼓勵民眾搭乘火車到隆田站造訪園區，自駕可搜尋「隆田文資停車場」或官田國中旁體育公園停車場。

    氣球互動表演吸睛。（記者楊金城攝）

    氣球互動表演吸睛。（記者楊金城攝）

    菱角粽DIY突顯「紅菱之鄉」台南官田特別的菱角產業、嘉南大圳歷史。（記者楊金城攝）

    菱角粽DIY突顯「紅菱之鄉」台南官田特別的菱角產業、嘉南大圳歷史。（記者楊金城攝）

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