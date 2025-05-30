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    別再激戰南北粽！ 「甜筒粽」好特別

    這個外型貌似甜筒的馬祖粽，其實就是馬祖先民或長者喜愛吃的鹼粽。在炎熱夏天吃冰過的鹼粽格外消暑。（記者俞肇福攝）

    這個外型貌似甜筒的馬祖粽，其實就是馬祖先民或長者喜愛吃的鹼粽。在炎熱夏天吃冰過的鹼粽格外消暑。（記者俞肇福攝）

    2025/05/30 16:36

    〔記者俞肇福／新北報導〕明天（31日）就是端午節，每年到了這個時候，民眾從「你喜歡吃哪種粽子？」到「你今年吃粽子了嗎？」或是日前激戰的「從粽子用的粽葉分辨南北？」，都是每逢端午節粽子激戰不止；有民眾收到朋友分享貌似甜筒的「甜筒粽」，在臉書社群詢問這是哪個地方的粽？答案是馬祖老一輩常吃的鹼粽！

    國立馬祖高中觀光餐飲學程老師陳怡秀說，馬祖的鹼粽別具地方風味，不僅口感獨特，外型也極富巧思與傳統特色。傳統的馬祖鹼粽外觀呈現大頭三角形，一粒粒斜立成串，彷彿一個個倒立的甜筒，因此又被當地人親暱地稱作「甜筒粽」。這樣的設計不僅方便蒸煮與晾曬，也展現出馬祖居民巧手與智慧。

    陳怡秀表示，製作鹼粽時，會將糯米浸泡在鹼水中，使米粒在蒸煮後散發淡淡鹼香，呈現出晶瑩剔透、香Q有彈性的口感。鹼粽既可常溫食用，也很適合冷藏後品嚐，夏天吃起來特別清涼爽口。最經典的吃法是搭配砂糖，鹼香與甜味交織，風味層次分明；有時還會加入花生粒或大紅豆，讓口感更加豐富。

    連江縣教育局長王禮民說，過去馬祖物資匱乏，連麻線都極為珍貴，因此鹼粽通常10粒為一串，再以5串或10串為一捆，這樣的捆綁方式不僅節省繩材，也方便搬運與保存。鹼粽不僅是節慶時家家戶戶的必備點心，更承載著馬祖人對歲月與家鄉的記憶，是極具文化意義的傳統美食。

    這個外型貌似甜筒的馬祖粽，其實就是馬祖先民或長者喜愛吃的鹼粽。在炎熱夏天吃冰過的鹼粽格外消暑。有時還會加入花生粒或大紅豆，讓口感更加豐富。 （記者俞肇福攝）

    這個外型貌似甜筒的馬祖粽，其實就是馬祖先民或長者喜愛吃的鹼粽。在炎熱夏天吃冰過的鹼粽格外消暑。有時還會加入花生粒或大紅豆，讓口感更加豐富。 （記者俞肇福攝）

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