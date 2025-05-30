台日觀光高峰論壇日本鳥取登場 天燈、野柳、高鐵買一送一吸日客

第16屆台日觀光高峰論壇今天在日本鳥取縣舉行，以「台日觀光新篇章：邁向深化交流」為主題。（觀光署提供）

2025/05/30 16:34

〔記者吳亮儀／台北報導〕第16屆台日觀光高峰論壇今天（30日）在日本鳥取縣舉行，台北駐日經濟文化代表處大使李逸洋、交通部觀光署署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭與會長簡余晏率同新北市、桃園市、苗栗縣、高雄市等地方政府及國內觀光業者、航空公司等單位參加。觀光署說，台灣非常重視日本市場推廣，今年特別規劃多項大型引客活動，包括「千人放天燈」、「野柳石光．夜訪女王」等，以及推出「高鐵買一送一」與「遊台灣金福氣」等優惠措施，藉文化體驗與促銷方式，吸引日本旅客將台灣列為旅遊首選。

觀光高峰論壇上，日方有觀光廳田端浩參與、鳥取縣知事平井伸治，以及日本台灣交流協會、日本觀光振興協會、日本旅行業協會、各地方政府觀光單位及產業代表與會，台日雙方近200名觀光人士共襄盛舉。

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觀光署長周永暉致詞說，台日觀光高峰論壇是每年台日觀光界的重要盛事，期盼透過這個平台與日本就產業發展與互訪交流深入對話，共同拓展合作機會。回顧2008年台日觀光高峰論壇在台北圓山大飯店舉辦第一屆開始，即因應世界科技經濟的改變，為台日旅遊業界建立平台。

周永暉說，2015年台灣美食展與「鐵路便當節」連結，在當年的台日觀光高峰論壇中，也為台日旅遊業界帶來更多商機與創意，現在觀光署，以永續發展與數位雙軸轉型全力推動台灣觀光環境，也是因應全球旅遊環境變化快速發展的積極作為。

觀光署駐東京辦事處主任王紹旬在大會專題報告，說明台灣持續深化市場分眾行銷，強化修學旅行、郵輪觀光、高端旅遊、鐵道與親子旅遊等主題推廣，運用台灣的美食、動漫、客家與原住民文化等軟實力，透過演唱會吸引旅客，及低碳旅遊會有重大發展，持續打造具辨識度的台灣觀光品牌，吸引更多日本朋友將台灣列為首選旅遊目的地。

論壇適逢台灣虎航台北-鳥取直飛航線正式開航，台灣代表團搭乘首航班機抵達米子出席高峰論壇，觀光署說，這不僅代表台日間航線與航班穩健增加中，也體現雙方共同推動觀光交流的決心與行動力，象徵台日雙方積極活絡觀光市場和深化互訪交流、帶動城市與地方的共同發展極具指標性意義。

本屆論壇以「台日觀光新篇章：邁向深化交流」為主題，雙方針對觀光產業未來發展進行意見交換，涵蓋內容包括地方引客策略、觀光軟實力發展、高端旅遊市場開拓、修學旅行推廣、姊妹城市合作及海外推廣行銷等議題。

觀光署配合這次論壇，舉辦「台灣鐵道觀光攝影展」，精選旅人拍攝的台灣鐵道觀光作品，藉由展出將台灣的鐵道風光與自然景致推廣給日本朋友認識，更提倡低碳輕旅行的重要性。

論壇在台日雙方共同發表「鳥取宣言」下落幕，雙方同意將以「永續」為指標，具體而言，會將獨特的地方文化、自然、美食納入旅遊產品，讓旅客透過傳統和文化體驗，感受當地的魅力。在鼓勵旅客走進地方的同時，關懷環境保護與經濟發展，促進永續旅遊。此外，雙方政府和民間團體也將繼續合作，在包含教育旅行的年輕族群交流上，著重運動、文化，並充分利用次文化等軟實力。會中也正式宣布，明年「第17屆台日觀光高峰論壇」由台灣苗栗縣主辦。

台日觀光高峰論壇在日本鳥取縣舉行。（觀光署提供）

台北駐日經濟文化代表處大使李逸洋、交通部觀光署署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭與會長簡余晏等人出席台日觀光論壇。（觀光署提供）

台日觀光高峰論壇在日本鳥取縣舉行。（觀光署提供）

台日觀光高峰論壇期間，觀光署精選旅人拍攝的台灣鐵道觀光作品，舉辦「台灣鐵道觀光攝影展」。（觀光署提供）

觀光署配合台日觀光高峰論壇舉辦「台灣鐵道觀光攝影展」。（觀光署提供）

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