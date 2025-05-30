彰化田中鎮慶端午超鬧！「拿雞腿換駕照」 陸上龍舟賽笑翻

彰化縣田中鎮舉辦「拿雞腿換駕照」創意陸上龍舟競賽，參賽者需兩人一組，頭頂雞腿布偶、騎上龍舟用腳推行。（記者陳冠備攝）

2025/05/30 16:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕端午節划龍舟還要有駕照？彰化田中鎮今（30日）舉辦創意端午祭活動，現場舉行陸上龍舟競賽，有趣的是，參賽者必須「頭頂雞腿（布偶）」連闖三關，最後雞腿沒掉落者才能領到「龍舟駕照」，這場顛覆傳統，史上最鬧的龍舟競賽，讓現場笑聲不斷，參賽民眾笑說，「真的是拿雞腿換駕照」，比划龍舟還刺激。

慶祝端午，田中鎮公所與田中農會今日聯手舉辦「2025粽情田中慶端午」活動，有別以往邀請鎮民來包粽子、立蛋等傳統慶祝儀式，今年推出陸上龍舟考駕照競賽，並特製兩艘Q版陸上龍舟「皮蛋瘦肉舟」和「玉米滑蛋舟」，讓參賽者看到直喊「卡娃伊」，紓緩考駕照緊張氣氛。

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比賽開始就笑料百出，參賽者需兩人一組，頭頂雞腿布偶、騎上龍舟用腳推行，並依序完成三項關卡，包括抬頭咬米茲棒、將香包丟進綠色桶子、直線加速衝終點，過程既考驗平衡也比默契，過程中只要雞腿掉了就失敗，現場笑聲、加油聲此起彼落，氣氛High不行，此次活動吸引360人報名參與，最終有近6成順利考取龍舟駕照。

除了爆笑的考照挑戰，現場也安排百人立蛋、香包DIY、包粽子觀摩等傳統體驗，各里家政班準備的香噴噴粽子更是人氣搶搶滾，讓民眾邊吃邊玩，盡情享受節慶氛圍。

田中鎮長蕭淑芬表示，雖然田中地區無法舉辦水上龍舟，但今年以陸上龍舟結合創意闖關方式，發揮在地特色，也讓更多民眾參與其中，「雞腿換駕照」的點子果然成功炒熱氣氛，讓這場端午活動變得既有趣又難忘。

彰化縣田中鎮舉辦「拿雞腿換駕照」創意陸上龍舟競賽，吸引360位鎮民報名，最終有近6成順利考取龍舟駕照。（記者陳冠備攝）

創意陸上龍舟競賽需完成三項關卡，包括抬頭咬米茲棒、將香包丟進綠色桶子、直線加速衝終點，過程既考驗平衡也比默契。（記者陳冠備攝）

創意陸上龍舟競賽需完成三項關卡，包括抬頭咬米茲棒、將香包丟進綠色桶子、直線加速衝終點，過程既考驗平衡也比默契。（記者陳冠備攝）

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