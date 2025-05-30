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    端午連假出遊下載「台中交通網」APP 路況、停車資訊都知道

    台中交通網app可查看台中市交通即時路況。（記者張軒哲攝）

    台中交通網app可查看台中市交通即時路況。（記者張軒哲攝）

    2025/05/30 16:27

    〔記者張軒哲／台中報導〕端午3天連假到來，台中市政府交通局整合多達13項資訊平台的「台中交通網」APP，提供民眾免費下載，享受智慧交通優勢，出遊更輕鬆省時。下載「台中交通網」APP快速掌握即時交通資訊、避開壅塞路段，還可以找停車位。

    交通局長葉昭甫今日表示，今年端午節連假為5月30日至6月1日，根據過往經驗，國道1號與3號中部路段，如大雅至台中系統、南屯至彰化系統、霧峰系統及台74轉國道1、3號等路段易出現壅塞，市區內百貨商圈與熱門景點周邊也會湧現大量車潮，建議民眾出門前先下載「台中交通網」APP，即時查詢國道、省道、市區主要路段交通狀況，同時也能掌握目的地周邊停車場即時剩餘車位，省去找停車位的煩惱。

    「哪裡有電動車充電站？台中交通網APP幫你找好了！」交通局大力推動減碳運具，考量電動車使用人口日益增加，特別在台中交通網APP中設立電動車專區，整合充電站位置、充電狀況查詢等資訊，協助電動車的車主一鍵查詢，馬上了解充電樁設施位置，不必擔心續航的里程焦慮，打造友善行車環境。

    此外，除了即時路況與停車資訊查詢外，「台中交通網」APP也羅列13項便民服務功能，包含路邊停車費查詢與線上繳納、路邊與路外停車資訊查詢、景點周邊停車場、公車動態、台中捷運、高鐵、台鐵等公共運輸時刻表、計程車資訊；即時路況提供道路運行績效及CCTV影像同步掌握現場車流，公共自行車租賃站點等，功能完整方便好用，讓行程安排與停車更加便利。

    端午節3天連假預估國道將有大量返鄉與旅遊的車潮，市府已與高速公路局協調於連假期間彈性開放國道部分路肩行駛，並視交通狀況動態調整號誌時制以提升通行效率，同時鼓勵市民多加利用台61、台63等替代道路避開壅塞路段，或改搭大眾運輸工具降低道路車流壓力，台中市民搭市區公車還可享搭車10公里免費，車程超出10公里最多只支付10元車資的「雙十公車」優惠。

    台中交通網app可查看即時路況。（記者張軒哲攝）

    台中交通網app可查看即時路況。（記者張軒哲攝）

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