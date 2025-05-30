台南降雨有差！關廟綠竹筍採收量回升

連日降雨，關廟綠竹筍收成增加，到貨量回升。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/30 16:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南關廟的綠竹筍，鮮嫩、美味，是地方三寶之一，遠近馳名，今年受氣候因素影響，產季延緩。隨著鋒面來襲，陸續出現降雨，採收量逐漸增加，根據批發合作社的到貨統計，連日來有明顯回升，今天已恢復至正常時期的八成。

綠竹筍與鳳梨、關廟麵並列為三寶，是重要的地方特色，品質深受市場歡迎，一般多在端午節大出（盛產），但今年開春後持續低溫，加上缺乏水分滋潤，導致採收延遲。

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關廟果菜生產合作社經理曾俊達表示，除非人工灌溉，生長階段的筍園多仰賴雨水，只要氣候條件配合，在端午節之前，單日到貨量有機會直逼五位數，但截至本月中旬，都僅以往同期的一半，甚至更低，顯見收成持續不足的窘況。

連日來的降雨，讓綠竹筍的收穫增加，曾俊達指出，統計後，今天的到貨總重約8000台斤，雖然仍未破萬，但已超過至去年同期的7成5，產量逐步回升中。

曾俊達提到，綠竹筍單日到貨量已明顯增加，但仍未回復到以往同期的平均，行情持續高檔，目前頂級品的每台斤收購價達73元，市場搶手。

曾俊達說，由於整體收成偏少，今年綠竹筍的價格「居高不下」，尤其中、北部訂單一直湧入，因此端午連假沒有休息，人員加班處理，在農民運抵後，就忙著清洗、選別、分級、裝箱，順利供貨給客戶。

關廟果菜生產合作社的綠竹筍單日到貨量，有明顯增加。（記者吳俊鋒攝）

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