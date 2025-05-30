新北市觀旅局長赴日參加台日觀光論壇 推廣新北3大魅力行程

新北市觀旅局長楊宗珉（右二）參加日本鳥取縣舉辦台日觀光高峰論壇，虎航也舉辦「桃園-米子機場」首航儀式。（新北市觀旅局長提供）

2025/05/30 16:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市觀光旅遊局長楊宗珉30日在日本鳥取縣舉辦的「2025台日觀光高峰論壇in鳥取」推展台日觀光交流，分享交換雙方觀光精進推廣之道，他致贈對方新北市的天燈鳳梨酥，並誠摯邀請日本單位來台參加2025新北歡樂耶誕城、平溪天燈節及鐵道馬拉松接力賽等新北知名活動，感受新北市山海風光的熱情與魅力。

台日觀光高峰論壇由台、日輪流主辦，今年以「台日觀光新篇章：邁向深化交流」為主題，新北觀旅局長楊宗珉於5月29日至6月1日同交通部觀光署及其他縣市政府、航空公司、旅行社及旅宿業前往日本鳥取縣，與日本官方及觀光同業代表進行深度對談，議題包括「地方引客措施」、「觀光軟實力」、「高附加價值推廣內容」、「促進外遊措施」及「年輕族群海外旅行」等，預期藉此次對談促成雙邊觀光互惠。

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楊宗珉指出，去年新北觀旅局曾受鳥取縣邀請前往體驗當地傳統節慶鳥取縣鏘鏘傘舞祭典，鳥取縣也應邀來台參加2025新北市平溪天燈節，新北市盼能藉由台日觀光高峰論壇交流，邀請多個日本地方政府參加今年新北歡樂耶誕城、明年初新北市平溪天燈節，鼓勵日方組隊參加新北市鐵道馬拉松接力賽，一起認識新北市的旅遊環境。

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