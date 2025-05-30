餐廳、咖啡店用餐常見「台灣限定奇景」 網笑：國外朋友都訝異

台灣民眾在餐廳用餐時，經常可見將包包、手機、水壺等私人物品大剌剌地放在座位上或桌面上。示意圖。（資料照）

2025/05/30 16:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾在餐廳用餐時，經常可見將包包、手機、水壺等私人物品大剌剌地放在座位上或桌面上。這一在地化的生活習慣，近日因一篇網路貼文引發熱議，也讓不少網友分享身邊的外國朋友看到這一幕時都相當驚訝，還有人笑回是「台灣限定」。

社群平台Threads上一名女網友分享照片，表示民眾在吃自助餐去排隊取餐前，會放心地將手機擺在座位上，足見台灣人彼此的默契。而這樣的場景在國外幾乎不可能出現，因為大部分國家對於物品遺失或遭竊的風險相當警覺。

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不少網友留言表示贊同，認為這反映出台灣社會整體治安良好、人與人之間的信任感相對較高。網友紛紛說：「手機甚至會拿來佔位子」、「我在公司餐廳是這樣」、「只限台灣」。有國外生活經驗或是有國外朋友的網友則分享：「去過歐洲之後，包包抱在胸前、貴重物品不離手」、「台灣是個好地方，我南非朋友連台灣的ATM在室外都很訝異」、「這對於住在英國超過十年的我來說，每次看到每次驚嚇」。

也有人指出，這樣的原因是台灣監視器密度超高地又小，偷竊容易被抓。反而是相較下不值錢的東西容易被偷。這些網友留言說：「在台灣不會拿別人手機，但是我擦機車的抹布每次下雨天就被偷」、「別的國家都是偷值錢的東西，台灣最愛偷不值錢的東西，因為不會被追究。」

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