沒上台大就不來台！神似「韓勾ㄟ金針菇」 台大韓籍畢業生宋美娜致詞全場動容

台大畢業生代表、韓國籍宋美娜超勵志的畢業致詞內容，近日在網路上引發熱議。據悉，宋美娜已考上台大國企研究所，將繼續在台大讀書。（台大提供）

2025/05/30 16:35

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學畢業生代表、韓國宋美娜超勵志的畢業致詞內容，近日在網路上引發熱議，她是韓國人，4歲開始學中文，靠國際學位生獎學金，奇蹟般地錄取台大中文系，還成為台大慈幼社創社50年來第一位韓國社長。而據悉，宋美娜已考上台大國企研究所，將繼續在台大讀書。

長相甜美的宋美娜致詞一開始就說，她不是「韓勾ㄟ金針菇」，她是「韓勾ㄟ宋美娜」，4歲就讀韓國釜山的華僑幼稚園，開始她與中文長達18年的緣分，她的父親曾是英文老師，總說：「語言是通往世界的鑰匙。越早開始學第二語言，孩子的世界就能越寬廣。」在韓國還沒掀起中文熱潮年代，父親就已看見中文潛力，但父母並非華僑，也沒有學過中文，憑著直覺與信念，捨棄韓國免費的義務教育，而選擇周遭都是台灣人的華僑學校，為她選擇與眾不同的未來。

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宋美娜說，記得小學老師在黑板上寫下「ㄅ、ㄆ、ㄇ、ㄈ」注音符號，她用中文思考表達，有時家人還會笑著告訴她：「妳昨天做夢的時候又說中文了耶！」從小就萌生想要來台灣留學的想法，並立下「想要成為中文最好的韓國人」目標，但家中經濟條件並不寬裕，養育4個孩子是沉重負擔，她的學費與伙食費總是比其他同學晚交，畢業典禮時，父母總是姍姍來遲，因為想逃避老師對家庭狀況的詢問，她還一度因無法負擔學費而被迫放棄大學夢想。

宋美娜表示，也因此她更堅定想要到「台灣留學」的決心，面對經濟阻礙，堅定地申請了台大且只申請台大，她心想「讀不了台大，就不去台灣。」最後奇蹟般地被錄取且獲得「國際學位生獎學金」，這一切讓她相信「困境不是終點，而是轉彎的起點」。

宋美娜以為自己對台灣有足夠的了解，但她發現台北的冬天出乎意料地濕冷，與韓國的乾冷完全不同，在韓國聚餐請客是情誼的表現，但也帶著壓力，在台灣第一次參加聚餐，大家自然地拿出手機分帳，連幾塊錢也算得很清楚，原本以為顯得計較，卻發現情感可以不靠請客維繫，而是透過一頓飯、一段聊天，自然而然地流動，這份真誠讓人輕鬆，也讓人珍惜。

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