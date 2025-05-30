三井郵輪「海洋富士號」7/12首航基隆 6天航程經那霸到橫濱

隨著亞洲郵輪市場蓬勃發展，位居東北亞郵輪行程中心點的基隆港，進出靠泊的郵輪日趨增多；今年7月12日三井郵輪「海洋富士號」將首航基隆港。圖為探索星號郵輪今日（30日）在基隆港畫面。（記者俞肇福攝）

2025/05/30 16:12

〔記者俞肇福／基隆報導〕隨著天氣逐漸轉熱，搭郵輪詢問度增高，看好東北亞郵輪經濟蓬勃發展，位居東北亞郵輪行程中心點的日本三井郵輪公司，三井郵輪轄下的「海洋富士號」（Mitsui Ocean Fuji）7月12日早上9時首航基隆港，18時離開基隆港，展開基隆至那霸、終點日本橫濱的6天航程。

三井「海洋富士號」（Mitsui Ocean Fuji）是三井海洋郵輪旗下全新頂級郵輪，前身為Seabourn Odyssey，全船採全套房設計，總噸位達32477噸，載客數458位，船身全長198.15 公尺，船寬25.6公尺，甲板11層，吃水-6.4公尺。

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三井「海洋富士號」2025年下半年預報5航次、明年上半年預報2航次掛靠基隆港；三井郵輪旗下「日本丸號」也預報今年年底在基隆港停泊跨年。基隆市將協助規劃多條客製化行程，讓旅客有多元選擇可以深度探索基隆。

基隆港務分公司表示，外籍郵輪旅客來台旅遊模式而言，可區分為「船進船出」、「船進機出／機進船出」等模式。去年「船進船出」部分共計22萬餘人次，較2018年成長4.5％，去年外籍旅客人次已創歷史新高達26.6萬人次。

今年國際郵輪預報472艘次，郵輪旅客人次預計可達86.1萬，較2024年人次成長約9.5％，基隆港與基隆市政府全力拚郵輪商機，優化碼頭硬體設施、提供獎勵優惠，爭取更多郵輪靠泊。

三井郵輪公司看好亞洲郵輪市場，今年7月12日三井郵輪「海洋富士號」將首航基隆港；每艘郵輪首航基隆港，基隆港務分公司都會派駁船噴水表達高規格的歡迎。駁船噴水示意圖，圖中船隻非三井「海洋富士號」。（記者俞肇福攝）

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