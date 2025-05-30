台日老蕉情！屏東香蕉出口日本東京都高齡照護機構 傳遞懷念的滋味

出口香蕉果品。（屏東縣政府提供）

2025/05/30 16:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為促進台日友好交情，日本學校法人神戶學園總長蔣惠萍發起，與屏東縣政府及屏東在地香蕉社場合作，今天（30日）從屏東出口約16.2噸的優質香蕉，將送往東京都約550家高齡者照護機構及社福團體，期望透過分享屏東陽光健康的香蕉滋味，深化日本與台灣深厚友好的情誼。

自2022年初由時任屏東縣長潘孟安居中牽線，交由縣長周春米接棒持續協助至今，這是蔣惠萍第三度發起以屏東香蕉直送日本的農產交流活動。

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屏東縣政府表示，2022年10月與2023年2月出口屏東香蕉作為日本小學生營養午餐水果食用，受到當地學校與孩子們熱烈歡迎，並廣獲感謝回饋。此次首度以日本高齡者為對象，象徵台日交流更加多元頻繁。日本過往曾將台灣香蕉視為珍貴食品，不少日本長者對於台灣香蕉甜美的滋味仍有深刻記憶，相信能為他們帶來懷念的感動與溫暖。

屏東縣長周春米表示，屏東香蕉種植面積約4013公頃，產量占全台之冠，品質優良口感香甜，為屏東重要的果物，全年可生產，富含鉀、低鈉，更是運動選手的眼中必備聖品，事實上，屏東香蕉曾於2021年東京奧運成為選手村食材。對銀髮族來說應是很好的營養補給果品，維持活力的重要營養來源。對於蔣惠萍總長的愛心十分感動，也希望透過台日雙方合作交流，讓日本朋友們都能品嘗到來自台灣屏東的香蕉好滋味。

蔣惠萍則是感謝屏東縣政府及貿易商，以及在地社場等單位的積極協助，這場跨海香蕉之旅不僅傳遞了台灣的熱情與關懷，更是促進台日飲食文化交流的重要實踐，也為未來雙邊更多合作開啟新契機。也感謝東京都社會福祉協議會與東京善意銀行大力協助，讓這批來自南台灣屏東的美味香蕉能夠順利抵達東京的各照護機構。

台日之間老「蕉」情，傳遞了屏東的香甜果味與健康祝福，透過這份溫暖心意，再次見證台日之間歷久彌新的深厚友誼。從孩童到長者，從營養午餐到照護機構，台日雙方從屏東香蕉中感受到的不只是美味，更是真摯的情感連結與文化交流，期待未來有更多攜手合作的機會，持續深化台日友好情誼。

屏東香蕉出口裝櫃。（屏東縣政府提供）

香蕉小卡及出口紙箱。（屏東縣政府提供）

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