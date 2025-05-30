端午連假首日 台南半天湧進近12萬人次

頑皮世界新館開幕人氣滿滿。（台南市政府提供）

2025/05/30 15:46

〔記者王姝琇／台南報導〕端午連假到來，台南逐漸擺脫鋒面影響、氣候回穩，也迎來大批遊客湧進各大景點。觀旅局統計，連假首日上午就有近12萬人次走訪各大商圈、老街、古蹟園區等，其中市區觀光熱點更是湧進5.3萬人次。

市長黃偉哲表示，2025國際龍舟錦標賽在運河畔熱血登場，精彩賽事與市集絕對讓大家嗨翻天，歡迎全國好朋友端午連假來台南，參加各地滿滿結合傳統文化與在地創意的精采活動，別忘順道品嚐傳統市場料多味美各式的「台南粽」。

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觀旅局長林國華表示，連假首日上午就有近12萬人次走訪台南，其中人潮最多的國華海安河樂、小西門、南紡商圈、孔廟與赤崁樓等古蹟園區周邊、水交社周邊及市立圖書館新總館周邊，一早累計逾5萬3千人次到訪。新化老街、安平老街、鹽水老街及菁寮老街也有逾1萬5千人次遊客走訪。

濱海熱門景點北門婚紗美地、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠色隧道、台江國家公園、漁光島及黃金海岸等景點，一早也湧入逾3萬5千人次。

親子戶外遊憩及博物館景點關子嶺風景區、虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、葫蘆埤、隆田文化資產教育園區、梅嶺風景區、烏山頭水庫風景區、頑皮世界野生動物園、奇美博物館、台灣歷史博物館、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、臺南美術館、柳營尖山埤渡假村、十鼓文創園區及總爺藝文中心，則有逾萬人次參觀。

林國華表示，台南端午連假各地精彩活動不斷，「2025台南國際龍舟錦標賽」於5月27到31日在台南運河安億橋至承天橋舉辦，活動會場有百攤特色美食、農產品及文創攤位，還有精彩的藝文表演與體驗活動區，5月31日晚間壓軸閉幕典禮。

台南文教場域與商圈串聯遊程推出豐富活動，頑皮世界端午連假正式開放《綠洲水樂園》，推出《動物粽動員》、柳營尖山埤渡假村5月30日至6月1日屬蛇者免門票優惠，舉辦「植物染保庇香囊DIY」、蕭壠文化園區「壠來慶端午」、隆田文資園區的手作體驗活動、南瀛天文館的「端陽瀛星願」、水交社文化園區的「粽夏蛋生的小怪獸市集」等，結合節慶、教育與娛樂，適合全家大小同遊。

此外，海安商圈也推出「虎翔市集X粽頭戲端午市集」，以趣味創意結合端午主題，設有街頭藝人表演與限定商品販售，成功打造節慶型市集氛圍，成為市區打卡與購物的熱門熱點之一。

安平老街參觀購物採買人潮滿滿。（台南市政府提供）

台南美術館福爾摩沙時代展展出，民眾趁連假觀展。（台南市政府提供）

山上水道花園博物館導覽解說。（台南市政府提供）

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