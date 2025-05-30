來去台北動物園睡一晚 園方暑期營隊明起報名

台北動物園的暑期營隊將於明天（31日）上午10點開放報名，共規劃5種主題營隊共計15梯次提供490個名額讓國小到高中的同學都有機會透過深入的營隊一探動物園的日常，還有機會能體驗在動物園過夜的難得經驗。 （台北動物園提供）

2025/05/30 15:38

〔記者甘孟霖／台北報導〕暑期將至！台北市立動物園今（30日）表示，今年動物園的暑期營隊將於明天上午10點開放報名，共規劃5種主題營隊共計15梯次，提供490個名額，讓國小到高中的同學都有機會透過深入的營隊一探動物園的日常，還有機會能體驗在動物園過夜的難得經驗。

台北動物園表示，今年暑期推出多種主題營隊，包含空中飛鳥「少年ㄟ鳥『視』界」體驗營，帶領升國小一年級至三年級學童，從自然觀察、趣味實作、照養現場體驗中探索發現鳥類的魅力；人類活動不斷向山區拓展，生活環境重疊而產生的人熊衝突該如何應對？「黑白雙熊」體驗營透過2個梯次不同的參與對象，邀請升國小一年級至三年級學童及國小畢業至國中三年級的學生，一起認識園內人氣保育大使大貓熊和亞洲黑熊，探索動物園域外保育行動使命，增進人類與野生動物和諧相處的認識。

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此外，「小小動物保育員」體驗營對象鎖定升國小四年級至六年級的學生，讓孩子們有機會深入動物保育員日常，透過行為訓練、健康檢查、食物準備及動物行為觀察認識保育員的任務。

除了園內動物，也有許多野生動物鄰居夜晚會來到依山傍水的動物園，「夜宿動物園」體驗營是小朋友們期待的「動物園驚奇夜」，不但會有在園區過夜的難得經驗，了解保育員日常工作、動物行為豐富化的設計，還可跟著專家探訪觀察夜間的園區生態等多項活動。

「動物醫生」體驗營針對高中職學生，也是許多學生選擇未來志向的重要體驗機會，透過動物園獸醫師的初階工作，讓學生能更了解工作內容，感受獸醫養成背後需要投入的心力和不為人知的甘苦。詳細內容及報名相關資訊，可至動物園官網查詢。

台北動物園的暑期營隊將於明天（31日）上午10點開放報名，共規劃5種主題營隊共計15梯次提供490個名額讓國小到高中的同學都有機會透過深入的營隊一探動物園的日常，還有機會能體驗在動物園過夜的難得經驗。 （台北動物園提供）

台北動物園的暑期營隊將於明天（31日）上午10點開放報名，共規劃5種主題營隊共計15梯次提供490個名額讓國小到高中的同學都有機會透過深入的營隊一探動物園的日常，還有機會能體驗在動物園過夜的難得經驗。 （台北動物園提供）

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