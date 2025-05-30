下個需要蓋捷運的城市是哪？ 竹市府：爭取大新竹輕軌可行性研究經費

下個需要蓋捷運或輕軌的城市是哪裡？新竹市府交通處表示已努力向交通部爭取新竹縣市的大新竹輕軌可行性評估研究經費。（新竹市府提供）

2025/05/30 15:14

〔記者洪美秀／新竹報導〕近日網路熱議「下個需要蓋捷運的城市是哪裡？」不少網友都留言是大新竹地區，對於大新竹蓋建輕軌或捷運等大眾運輸系統規劃，新竹市府交通處表示，竹市目前是新竹縣與新竹市大新竹輕軌紅藍線整合可行性研究的主政單位，已在5月14日與新竹縣府拜會鐵道局，期向中央爭取大新竹輕軌整合的可行性研究經費。

交通處分析，竹市人口約45萬人、竹縣人口約59萬人，加上新竹科學園區超過17萬名從業人口及5所大學，大新竹地區流動人口已超過100萬人。竹科園區外溢的交通流量早已超出現有道路系統的負荷，發展軌道系統是解決大新竹交通問題的有效方式。

請繼續往下閱讀...

去年2月行政院將大新竹輕軌納入桃竹苗大矽谷計畫，而目前大新竹輕軌紅藍線因跨新竹縣市，目前由竹市府擔任主政單位，因計畫研究範圍擴大、運輸模型重建複雜、人事成本增加等因素，市府與縣府達成共識，也函文向交通部及國發會提出爭取4600萬元的可行性評估經費補助。

交通處表示，5月14日新竹縣、市府拜會交通部鐵道局時，針對計畫遭遇的困難提出說明，交通部鐵道局同意，大新竹輕軌紅藍線整合可行性研究路網可依據2021年4月18日獲備查的紅藍線整體路網接續辦理整合可行性研究，至於整合可行性研究的經費部分，交通部鐵道局稱會參考其他縣市案例予以補助。

交通處補充，市府近期已依交通部鐵道局意見撰擬申請計畫書，並整合新竹縣、市輕軌建設計畫相關資料，預計6月底前發文向交通部提出補助申請。

下個需要蓋捷運或輕軌的城市是哪裡？新竹市府交通處表示已努力向交通部爭取新竹縣市的大新竹輕軌可行性評估研究經費。圖為市府日前拜會交通部鐵路局情形。（新竹市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法