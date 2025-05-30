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    台中秋紅谷黑天鵝開枝散葉 「鳶鳶」與「揚揚」台北大學展開新生活

    秋紅谷黑天鵝 「鳶鳶」與「揚揚」，赴台北大學展開新生活。（記者張軒哲攝）

    秋紅谷黑天鵝 「鳶鳶」與「揚揚」，赴台北大學展開新生活。（記者張軒哲攝）

    2025/05/30 15:06

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市區景點秋紅谷黑天鵝家族日漸開枝散葉，成為園區的吉祥物。為推動生態永續與深化城市交流，台中市政府於秋紅谷舉辦別開生面的「黑天鵝贈養儀式」，由台北市政府、台北大學及東海大學分別接手照養部分黑天鵝，展現跨城合作的豐碩成果；其中，台北大學在近期完成棲地整備後，飼育團隊於26日南下迎接黑天鵝「鳶鳶」與「揚揚」，正式展開牠們在新環境中的嶄新生活。

    秋紅谷自兩年前迎來首批黑天鵝入住以來，在市府與飼養員的細心照護下，黑天鵝家族穩定繁衍，數量已由最初的4隻增至15隻。為提供更寬敞、優質的棲息空間，市府推動「黑天鵝贈養計畫」，積極媒合機關與學校等單位接手飼育工作。建設局長陳大田指出，秋紅谷良好的生態環境，已成功孕育出穩定成長的黑天鵝家族，正是台中邁向永續發展城市的重要象徵。

    秋紅谷飼育員西瓜姊姊滿懷嫁女般的不捨與喜悅，將黑天鵝「鳶鳶」與「揚揚」託付給台北大學團隊，並細心叮嚀：「天鵝喜歡吃空心菜和狼尾草，要多觀察牠們的作息和狀況喔！」西瓜姊姊不僅熟記每隻天鵝的個性與習性，更能徒手進行健康檢查與日常照護，展現出專業與愛心兼具的飼育精神。這份細緻呵護，也為北大團隊提供了寶貴的照顧經驗與實務傳承。

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