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    虎頭埤阿勃勒黃金雨健走首增超慢跑 鳳凰花一起爭豔

    市府觀旅局將在虎頭埤舉辦健走暨超慢跑活動，迎接阿勃勒花季的到來。（記者吳俊鋒攝）

    市府觀旅局將在虎頭埤舉辦健走暨超慢跑活動，迎接阿勃勒花季的到來。（記者吳俊鋒攝）

    2025/05/30 15:01

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕來到初夏，知名的台南新化虎頭埤，阿勃勒陸續綻放中，市府觀光旅遊局結合浪漫的「黃金雨」美景，將於6月7日舉辦健走活動，今年首度增加時下流行的超慢跑項目，隨著天氣逐漸炎熱，園區內的鳳凰花也已盛開中，枝頭上一片火紅，令人驚豔。

    虎頭埤又有「台灣第一水庫」之稱，園區內的阿勃勒約300株，沿途遍佈，每年都在5月下旬起綻放，觀旅局則會舉辦健走活動，歡迎各界前來遊賞美景，也宣告花季正式登場。

    今年的健走活動將於6月7日登場，特地增加目前最夯的超慢跑，並邀請專業教練帶領大家進行，市長黃偉哲說，虎頭埤的阿勃勒，為園區珍貴的自然資產，每到花季，更是重要的觀光亮點，尤其隨風飄落後，步道彷彿鋪上華麗的黃金地毯，引人入勝。

    當天會由虎頭埤大門前出發，先健走至吊橋涼亭，接著就地進行超慢跑，以及抽獎活動，參加者都有機會拿好禮。

    觀旅局長林國華表示，希望透過活動，帶領各界走出健身房，享受大自然的清新空氣，並學習正確的超慢跑，在美麗的阿勃勒花海中，體驗於初夏浪漫黃金雨中的揮汗快感。

    林國華指出，超慢跑對健康有益，除了幫助燃燒脂肪之外，也可鍛鍊、促進心肺功能，最適合入門者的運動，尤其對平常受限於時間與空間的朋友來說，更是很好的選擇。

    觀旅局呼籲民眾，當天務必要吃早餐，避免空腹參加，引發身體的不適，甚至意外，而活動結束後，也推薦到新開幕的蟋蟀館，與可愛的蟋蟀相見歡喔。

    相關資訊可洽06-5901325觀光旅遊局風景區營運科，或虎頭埤風景區官網臉書查詢。

    虎頭埤園區內的阿勃勒，陸續開花中。（記者吳俊鋒攝）

    虎頭埤園區內的阿勃勒，陸續開花中。（記者吳俊鋒攝）

    虎頭埤的鳳凰花也盛開中，令人驚艷。（記者吳俊鋒攝）

    虎頭埤的鳳凰花也盛開中，令人驚艷。（記者吳俊鋒攝）

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