南投巧咖節千人手沖、無人機煙火 端午連假「啡」來不可

南投巧咖節開跑，今年主題為「啡來不可 SO觸」，開幕適逢端午連假首日，吸引許多遊客參觀。（記者劉濱銓攝）

2025/05/30 14:47

〔記者劉濱銓／南投報導〕「2025南投巧克力咖啡節」今在埔里鎮福興溫泉區開跑，今年以「啡來不可 SO觸」為主題，有超過百家咖啡與巧克力業者參加，並以「學園」風格營造展區，開幕首日各展館就湧現人潮，現場還有花海與「貓貓蟲咖波」主題燈組，下午則有千人手沖活動，晚間則是群星晚會、無人機與煙火秀，要嗨翻端午連假，展期至6月8日。

南投巧咖節今在南投縣長許淑華、立委馬文君、游顥等人搖鈴敲鐘下，與活動代言人高曼容一同揭開序幕，並參觀各展館咖啡與巧克力產品，下午還有千人手沖活動，參與民眾可在咖啡師指導下，製作西西里咖啡，並享用巨大可頌。

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南投縣政府表示，民眾參觀展館消費滿額可獲扭蛋抽獎機會，吃飽喝足還能搭乘親子遊園車繞行欣賞1.7公頃花海與欣賞燈組，或在展區周邊體驗遊具，假日期間也安排千人體驗，包括西西里咖啡DIY、花朵風格咖啡席、咖啡渣永續手作，以及手沖職人教學等。

另外，今開幕還有勁歌金曲晚會，邀請戴愛玲、邱鋒澤、謝和弦、楊淨宇輪番熱唱，壓軸則是無人機群飛，並搭配璀璨煙火秀，端午連假第2天與6月7日也有閃耀群星演唱晚會，以及無人機與煙火秀等，讓遊客白天能在園區品嘗、採購咖啡巧克力，晚間欣賞精彩表演，感受南投夏日風情與優質特色產業。

南投巧咖節開跑，開幕適逢端午連假首日，各展館擠滿許多品嘗咖啡與巧克力的民眾。（記者劉濱銓攝）

南投巧咖節開跑，活動代言人高曼容還為假日的千人手沖活動大力宣傳。（記者劉濱銓攝）

南投巧咖節開跑，南投縣長許淑華到各展館品嘗並行銷南投咖啡。（記者劉濱銓攝）

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