新建幼兒園斥資1.5億卻爆廠商「落跑」 北港鎮長回應了

北港鎮公所斥資1.5億元新建幼兒園，原預計今年6月完工，但傳出營建廠商落跑。（記者李文德攝）

2025/05/30 14:42

〔記者李文德／雲林報導〕去年1月底動工的北港鎮立幼兒園，斥資1.5億元，原預計今年6月完工，不料竟爆發承攬營造廠商中途違約「落跑」，工程被停擺。北港鎮長蕭美文今（30）出面說明，將循法律途徑解約並重新發包，期盼能趕在明年6月完工開園；縣府表示，已請北港鎮公所積極辦理結算後，盡快再依政府採購法發包。

北港鎮立幼兒園新建地坐落在建國國中對面，原是舊果菜市場空地，公所從2013年起規劃新建幼兒園，歷經提送13次興建計畫，9次流標後終於順利發包並於去年1月底開工，占地6320平方公尺的新幼兒園，斥資1.5億元左右，打造一座綠建築的現代化幼兒園，預定開設13班，容納360名幼童。

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鎮公所表示，該工程由金泰翔營造公司承攬，預計應在今年6月完工，不料最近傳出廠商財務困難，今年4月間工區人員逐步撤離，工程被迫停擺，公所多次催促復工未果，最後失去聯絡，廠商半途落跑，引發地方民眾議論。鎮民代表會主席黃美蘭表示，希望公所盡速設法補救，以免工程胎死腹中，更徒生枝節。

蕭美文指出，工程開工後十分順利，工程品質也掌握很好，不料4月開始，監造單位回報承攬商有異，後來得知廠商疑似出現財務困境，因此公所緊急出面與廠商協商復工，但未達成協議，如今廠商已無從聯繫，目前公所正進行工程盤點，目前已完工53%，總共給付5期約5300多萬的工程款，占總經費約37.52％。

蕭美文表示，廠商有1000多萬的履約保證金，未來將透過訴訟進行解約、銀行履約求償等多項行政程序，由於建築主體工程大致完成，未來將再盤點工程細項後爭取經費重新發包復工，如果一切順利希望趕在明年6月完工，屆時可將舊幼兒園超過180名幼童遷至新園區就讀。

記者稍早致電給營造公司，但該公司電話已是空號。縣府表示，已請北港鎮公所積極辦理結算，盡快依政府採購法辦理發包，將持續列管督促公所監督後續施工廠商盡快完工，以利幼兒園開園。

北港鎮公所斥資1.5億元新建幼兒園，原預計今年6月完工，但傳出營建廠商落跑。（記者李文德攝）

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