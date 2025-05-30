端午連假來屏東看未來畜牧場 「南方沃野WOW YA」主題活動開幕

屏東縣府農業處長鄭永裕（中）、縣議員許展維（右）、陳揚（左）等人為「南方沃野WOW YA！」活動開幕，端出在地食材製成的美味點心。（記者羅欣貞攝）

2025/05/30 14:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣是畜產重鎮，為推廣在地特色畜禽產品，讓民眾了解現代化永續經營的飼養技術，屏東縣政府今天（30日）起在屏東農業物產館舉辦「南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東」主題活動，展至6月22日，今日開幕活動的屏東雞肉、雞蛋促銷會，吸引大批排隊人潮。

屏東縣長周春米表示，屏東縣是畜牧大縣，豬肉、雞肉、蛋品及牛乳的產量都高居全國前幾名，畜牧業者除了負責飼養豬、雞、牛等家畜家禽外，也應肩負社會責任，現代化畜禽舍可以有效處理好家畜禽的廢棄物、杜絕疫病，廢棄物再利用後可澆灌農作物、變成堆肥、還可以發電，糞土變黃金，讓產業永續經營、提升畜牧業形象。

請繼續往下閱讀...

為展現畜禽業者的努力成果，屏縣府邀集內埔地區農會、萬丹生乳生產合作社、屏縣養雞協會共同主辦「南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東」ESG永續農業推廣活動，今天由農業處長鄭永裕等人主持開幕儀式，現場安排在地畜禽產品料理饗宴，食材來自屏東縣產大武山雞蛋、臺陸公司及東寶豬肉棧的六堆黑豬肉產品、中央畜牧場所產的產銷履歷豬肉以及羽禾食品的鵪鶉蛋，並結合在地的長安製麵，變身成各類美味料理，令人食指大動。

屏東縣府農業處表示，活動期間展出新式牧場相關設施、五感體驗、動物分類趣味遊戲、小朋友「未來畜牧場」畫作展，最特別的是AR互動遊戲，策展將QR CODE條碼放置在屏東農業物產館、屏東縣立圖書館總館、屏菸1936文化基地、勝利星村將軍之屋等處的電子佈告看板，以及張貼海報於縣民公園大門口警衛室旁，民眾掃描QR CODE可蒐集各種小動物，進入虛實結合的畜牧世界。

此外，每週六、日還有屏東雞肉、雞蛋促銷會、紅豆冰哥哥說故事、食農手作體驗課程，即日起在屏東農好FB網站開放網路報名，內容豐富，集知識、趣味還有物美價廉的畜禽產品一次滿足。

「南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東」主題活動今天開幕。（記者羅欣貞攝）

用屏東畜禽產品做成的美食與點心令人食指大動。（記者羅欣貞攝）

永續畜牧場的藍圖。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法