端午連假第一天來鹿港吃西施舌煎堆 聽陳華、畢書盡唱歌

西施舌煎堆是鹿港鎮公所今年推出的豪華版。（民眾提供）

2025/05/30 14:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕端午連假今天（30日）起跑！許多人想到端午節就想到鹿港，而鹿港人必吃的端午煎堆，今天下午在鹿港公會堂搶先登場，將有奢華版的「西施舌煎堆」、「蚵仔煎堆」與甜蜜版的「麵茶煎堆」，福鹿溪晚間則有歌手陳華、畢書盡登場演出。

鹿港鎮公所表示，鹿港人端午節必吃的不是粽子，而是用麵粉與糯米粉配上蔥蛋佐料的「煎堆」，鎮公所選在端午連假第1天，將在下午3點20分在公會堂前廣場發放「西施舌煎堆」，同日下午4點半則發放「麵茶煎堆」與「蚵仔煎堆」。

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鹿港鎮公所也大手筆的準備7台斤以上的「西施舌」，將會發放號碼牌，數量有限，發完為止，每份西施舌煎堆都可以吃到完整的西施舌，讓人品嘗鹿港鮮甜的海味。今天下午3點40分，在公會堂前廣場有限量香包免費送。

鹿港龍舟委員會主委凃淑媚表示，端午連假3天都有龍舟競賽，比賽時間為下午2點到8點半，晚間6點到6點半則是休息時間，夜間龍舟非常精采，擁有絕佳視野，觀眾台與龍舟賽道距離不到50公尺。今天晚上6點半到9點在福鹿溪南岸還有表演活動，由昇動舞蹈團開場， HOT SHOCK、朱宇青、 VITA 張芮菲、 HOT SHOCK、 陳華接力演出，壓軸為BII畢書盡，今天一早就有粉絲來排隊，要與偶像近距離的接觸。

鹿港龍舟委員會總幹事徐文男提醒，由於端午連假期間，福鹿溪划龍舟賽道兩岸都是封閉，北岸有市集，民眾或遊客可以把車輛停放在彰濱工業區台灣玻璃館一帶再搭乘接駁車進入鹿港市區各景點，會讓端午旅程更加順暢。

西施舌煎堆是鹿港鎮公所今年推出的豪華版。（民眾提供）

鹿港鎮公所今年也有提供麵茶煎堆、蚵仔煎堆。（民眾提供）

鹿港鎮公所今年也有提供麵茶煎堆、蚵仔煎堆。（民眾提供）

鹿港慶端陽龍舟賽在端午連假都有舉行。（民眾提供）

鹿港龍舟賽今年有夜間龍舟，深受民眾喜愛。（陳信仲提供）

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