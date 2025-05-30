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    端午連假國道客運有折扣 台北區監理所：東部再推限定優惠

    台北所表示，已協調相關客運業者於連假期間台北往返宜蘭路段，在尖峰時間加開班次疏運旅客，旅客可於板橋轉運站等處搭車。（記者黃子暘攝）

    台北所表示，已協調相關客運業者於連假期間台北往返宜蘭路段，在尖峰時間加開班次疏運旅客，旅客可於板橋轉運站等處搭車。（記者黃子暘攝）

    2025/05/30 14:13

    〔記者黃子暘／新北報導〕端午連假帶動民眾交通運輸需求，公路局台北區監理所指出，連假期間，有90條國道客運提供平日或原價6折優惠票價，搭乘國道客運、高鐵、台鐵轉乘在地客運享轉乘優惠，東部限定加碼，連假期間購買宜蘭、花蓮、台東「台灣好行套票」或於當地飯店、合法民宿住宿，即可享往返宜花東地區國道、公路客運路線4人同行1人免費，返程可再抵200元票價優惠。

    台北所表示，連假期間（即起至6月1日），有90條國道客運平日或原價6折優惠票價，搭乘國道客運、高鐵、台鐵轉乘在地客運也有轉乘優惠，另外，轉搭指定「幸福巴士」路線享免費優惠等。

    至於東部地區優惠，台北所說，連假期間購買宜花東台灣好行套票（4人均須參加），或住宿當地飯店、合法民宿，即享往返宜花東國道、公路客運路線4人同行1人免費（包含往返車資），返程可再抵200元票價；民眾搭乘公路客運至宜花東後，持公路客運票證向指定業者租車還可享優惠，請民眾完成租車後，持汽、機車租車憑證正本、公路客運去程與回程票證，於回程時至公路客運業者櫃檯請領優惠，租汽車折票價200元、租機車折票價100元。

    另外，台北所指出，為有效紓解國道5號壅塞情形，國5北上宜蘭至頭城大客車通行路肩及主線儀控措施，大客車於尖峰時段行經該路段旅行時間平均約節省30至40分鐘。

    台北所表示，為服務旅客往返需求，已協調相關客運業者於連假期間台北往返宜蘭路段，在尖峰時間加開班次疏運旅客，旅客可於板橋轉運站、台北市府轉運站、台北轉運站、圓山轉運站及新店大坪林站等站搭乘國道客運前往宜蘭，出門前可利用「iBus公路客運」APP查詢公路客運及部分縣市市區公車路線乘車訊息。

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