林志潔諷竹市公園人行道草比人高可發展畜牧業 安全島有種蔥潛力

新竹市街道安全島多處雜草叢生讓市容崩壞，新竹市雙罷免總部發言人林志潔諷，安全島的草有種蔥發展農業潛力。（林志潔提供）

2025/05/30 14:04

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市多處公園及馬路安全島和人行道因雜草叢生未修剪影響市容，批挨成小草市、雜草市，市府發佈新聞稿稱因春雨不斷及人力調度問題，已展開例行割草作業。對此，新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）總部發言人林志潔說，竹市不僅公園及人行道和市區處處草比人高，可發展畜牧業外，就連馬路安全島上的雜草，也有種蔥和發展農業潛力。而市府對市區雜草炸裂的說明竟稱是受天氣影響，批市府的態度就是千錯萬錯都是別人的錯，如此行政效率，難怪市民會憤怒發起罷免行動。

對此，市府工務處公園及觀光設施管理維護中心指出，因春夏交替期間氣候濕熱，加上雨量頻繁，草木生長迅速，過去1至2個月都持續執行例行割草作業，未曾中斷，依里長與民眾反映彈性調度，已完成多處重點區域草木修剪作業。像新竹公園、中央公園、護城河公園、新竹綠園道、赤土崎公園、馬偕綠園道、北新公園、錦華公園、新莊公園、東光公園、關新公園、樹林頭公園、楓香大道、南寮運動公園、大湳雅公園及一品公園等，包括公園、中華路二段、經國路二段、天府路人行道等路段。

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林志潔說，她昨天（5月29日），經過公道五路時，發現安全島的雜草已茂盛到快影響行車視線，更諷這樣茂盛的雜草適合種韭菜和蔥，而對市府解釋雜草炸裂，是因近期草木生長受氣候影響加劇導致，更覺不可思議，批市府行政效能不彰，卻怪天氣及草木？是標準千錯萬錯都是別人的錯的態度，就連草比人高也不例外。這樣的說法市民能接受嗎？

新竹市街道安全島多處雜草叢生讓市容崩壞，新竹市雙罷免總部發言人林志潔諷，安全島的草有種蔥發展農業潛力。（林志潔提供）

新竹市街道安全島多處雜草叢生讓市容崩壞，新竹市雙罷免總部發言人林志潔諷，安全島的草有種蔥發展農業潛力。市府稱已啟動例行性除草作業。（新竹市府提供）

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