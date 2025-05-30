擺脫畜養環境刻板印象 雲林麥寮首辦「養豬專業展」

雲林養豬讀書會30、31日在麥寮社教園區舉辦養豬畜牧專業展。（記者李文德攝）

2025/05/30 13:54

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣是養豬大縣，畜養頭數占全國之冠。雲林養豬讀書會今明兩天在麥寮社教園區舉辦「雲林養豬畜牧專業展覽」，50家專業廠商共分10大展區。會長吳健彰表示，世界動物衛生組織將我國認定為「豬瘟非疫國」，畜牧業者們更有信心，期待政府能夠持續支持轉型。

根據雲林縣農業處統計，縣內飼養豬隻頭數已達153萬隻，占全國飼養頭數近3成，約有1200戶豬農飼養，每年產值上看250至300億元，其中大約有50萬隻豬出自於麥寮鄉，可謂雲林縣的「養豬大鄉」。因此雲林縣養豬讀書會為讓民眾更了解現今飼養環境，因此舉辦別開生面的專業展覽會，特別展示結合科技的養豬技術。

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會長吳健彰表示，此次展覽共有50家專業廠商，分為專業養豬現代設備、專業疫苗計畫、飼料配方、食品加工等領域，向民眾展示畜養環境的提升。如有廠商展出無針體內注射槍，可避免肉品出現斷針碎片、降低豬隻肌肉損傷及膿傷風險，甚至還有展出分娩升降產床、畜舍清洗機器人等，盼顛覆過去養豬環境髒臭的刻板印象。

吳健彰指出，日前世界動物衛生組織將我國認定為「豬瘟非疫國」，這也能夠讓豬農增加信心，可以將國產豬行銷到國際，也期盼未來政府能在畜舍的環境品質上，可以再多多扶植。

豬農潘冠華說，自家畜牧場大約飼養1200頭豬，聽見台灣認定為豬瘟非疫國，感到欣喜。除了是我國對於防疫的積極投入外，接下來更期待將台灣豬肉外銷出去，隨著飼養環境技術提升，加上政府前幾年所推動的百億養豬基金，對於畜養端而言幫助很大，不過現在還是有許多老舊豬舍需要更新設備，希望繼續延續養豬基金的政策，讓台灣養豬環境更加現代化。

麥寮鄉長許忠富表示，這次養豬畜牧展不僅能提升在地民眾的文化參與度，更能展現文化平權的決心，大大提升麥寮的在地文化；雲林縣長張麗善表示，展覽可以讓民眾、豬農見證養豬也可以環保、永續，將會持續與中央政府配合，將縣內養豬環境提升，提升消費者更優質的雲林豬肉。（14:43更新）

雲林養豬讀書會30、31日在麥寮社教園區舉辦養豬畜牧專業展，50間專業廠商展示現代化養豬設備。（記者李文德攝）

雲林養豬讀書會30、31日在麥寮社教園區舉辦養豬畜牧專業展，50間專業廠商展示現代化養豬設備。（記者李文德攝）

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