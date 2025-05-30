南市二手市集小朋友當攤主 還號召自備餐具、減塑闖關換禮物

二手市集鼓勵大家響應低碳減塑生活。（南市環保局提供）

2025/05/30 13:47

〔記者楊金城／台南報導〕響應世界環境日，台南市環保局今天（30日）在麻豆曾文市政願景園區舉辦「減塑不加塑 二手無痕市集」，吸引大批親子家庭熱情參與，用行動支持環保，讓減塑生活成為全民運動。

活動號召民眾自備餐具、餐盒、水杯，一邊享受美食、一邊守護地球，現場也貼心提供循環容器租借，打造零廢棄的戶外市集。估算約可減少約400個瓶裝水與紙餐盒使用，減碳達232公斤，相當於1棵樹11年的固碳量。

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現場「小小老闆二手市集」由24位年齡5至13歲的小朋友擔任一日攤主，擺起攤位販售二手好物，不僅落實資源再利用，更從小培養綠色消費與溝通責任，深受家長與民眾好評。

台積電公司十八廠一期志工團隊也熱心參與，透過繪畫的過程，讓小朋友們揮灑創意，同時瞭解減塑的重要性。活動也巧妙結合端午節主題，現場親子包粽子，節慶氛圍滿滿。

而在減塑闖關集章區，參與者邊闖關拿好禮，邊學習環保小知識，副市長趙卿惠也參與活動，鼓勵市民養成低碳習慣，讓「減塑不加塑」不只是口號，而是日常生活的一部分。

南市環保局局長許仁澤表示，活動結合聯合國永續發展目標（SDGs），用繪本導讀與闖關遊戲，把永續生活的理念轉化成有趣又實用的體驗，從源頭減塑到支持循環經濟，邀請大家一起打造永續、幸福的台南。

現場「小小老闆二手市集」由小朋友擔任一日攤主，販售二手好物，落實資源再利用，培養綠色消費觀念，台南市副市長趙卿惠（左）來「交關」消費。（南市環保局提供）

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