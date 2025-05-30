宜蘭轉運站優化改善 預計9月底完工

宜蘭轉運站林森路接送區未來將加寬進出口寬度，以利車輛進出。（資料照）

2025/05/30 13:53

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣溪北交通轉運樞紐宜蘭轉運站，斥資5.2億元打造，啟用迄今1年半，因民眾陸續反映轉乘動線不良、車道易打滑等問題後，經縣府彙整各方意見，投入367萬元優化標誌系統等改善工程，預計9月底完工，盼能更符合旅客需求。另銜接計程車接送雨遮部分，進行可行性評估。

自雪山隧道通車後，宜蘭轉運站年服務旅客超過300萬人次，承擔國道客運與市區公車間轉乘角色，新站體在2023年10月28日啟用，不過在使用過程中，民眾及縣府陸續發現不少問題，包括接送區出入口太窄、交通混亂及停車場車道打滑等。

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縣府今年推動辦理「宜蘭轉運站及周邊交通優化工程」，針對廁所設施、停車場功能、轉乘動線及標誌系統等，進行全面性優化，強化轉運站整體服務品質與安全環境，經費約367萬元，上月底開工後，工期日曆天150日。

縣府交通處指出，優化廁所項目將增設置物架、男便斗扶手，也會更換截流溝孔蓋，並新增出水孔；停車場附屬設施則增設收納箱及防水閘門，計程車乘車處屋頂還會加裝截水設施，停車出入口也有防水閘門破口處理，因應防災需求。

縣府交通處表示，停車場車道部分，會鋪設止滑型環氧樹脂灰色地坪，提升雨季期間防滑與耐久性，面板也會新增資訊，加強辨識及指引功能，林森路接送區則將加寬進出口、移設柵欄及新增綠帶，並微調停車動線及格位。

另因應宜蘭多雨氣候特性，轉運站到計程車接送區也計畫增設風雨走廊等雨遮設備，因涉及銜接兩端不同結構形式的構造，縣府目前正進行可行性評估與規劃，後續視結果將選擇符合功能、經濟、安全及易於維護的方案推動。

宜蘭轉運站將進行站體優化改善工程，預計今年9月底完成。（資料照）

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