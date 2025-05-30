布袋新塭九龍三公誕辰 百人包6000多顆肉粽每戶發3顆

布袋鎮新民社區、復興社區包6000多顆肉粽，非常壯觀。（記者林宜樟攝）

2025/05/30 13:28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟主祀九龍三公，今天為神明生日，非常熱鬧，而當地人口眾多，有近4000人居住，新民社區、復興社區結合九龍三公及端午節舉辦包粽活動，超過百人參與，包6000多顆肉粽，滿桌肉粽擺放相當壯觀。

新民社區發展協會及復興社區發展協會舉辦慶端午活動，由縣府、鎮公所指導，新塭嘉應廟、新塭朝天宮及新塭城隍廟一同共襄盛舉，新民社區發展協會理事長施蕭翠娥、復興社區發展協會理事長蔡昆列、新民里長蔡承佑、復興里長蘇清鴻支持活動，有百位鄉親參與包肉粽。

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蔡承佑說，在地信仰中心新塭嘉應廟九龍三公誕辰是端午節前一天，10多年來結合社區包粽，每戶發3顆，讓家家戶戶都有肉粽可以吃，肉粽餡料多又美味，許多鄉親都期待一年一度的端午節吃肉粽。

復興里人口數2500多人，是布袋鎮人口最多的里，新民里人口數也有1400多人；布袋漁業生產合作社理事主席蔡鳳祺說，新塭地區位處沿海偏鄉，但養殖漁業及加工產業發達，人口聚集，連房價都在上漲，九龍三公誕辰是地方宗教盛事，社區結合慶典辦包粽，鄉親熱情參與，凝聚團結力量。

社區民眾熱情參與包粽活動。（記者林宜樟攝）

連外地的民眾都來參與體驗包粽。（記者林宜樟攝）

新塭嘉應廟九龍三公誕辰，許多信眾前來祭祀。（記者林宜樟攝）

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