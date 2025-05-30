為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    黃偉哲攜手日本網紅 走訪武聖夜市推廣台灣鯛

    有夢（由左至右）、巴零、台南市長黃偉哲、愛子在夜市品嚐台灣鯛料理。（台南市府提供）

    有夢（由左至右）、巴零、台南市長黃偉哲、愛子在夜市品嚐台灣鯛料理。（台南市府提供）

    2025/05/30 13:03

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「好吃的台灣鯛，沒有預約可吃不到喔！」台南市長黃偉哲帶領日本知名網紅YouTuber愛子（Aiko）夫婦、日台夫妻YouTuber有夢及巴零走訪台南武聖夜市拍攝「台灣鯛夜市烤魚篇」，將台灣鯛的多元美味與台南夜市文化，介紹給日本觀眾。

    黃偉哲與網紅一同化身觀光客，深入體驗武聖夜市的在地風情，並重點品嚐以「台灣鯛」為主角的創意料理。夜市現場炭火直烤、香氣四溢的氛圍，讓網紅們品嚐後發出驚艷讚嘆。對於愛子提到想學台語，黃偉哲也親切回應：「台語、日語、國語都可以混著講，台南人都很熱情！」他也鼓勵愛子多來台南，除了市區美食，還可以走訪海線、山線等不同風貌的景點，深入體驗在地風情。

    黃偉哲表示，來賓享用的都是武聖夜市的人氣料理，包括需要預約才能品嚐的烤魚、使用洋蔥與蒜頭入味的魚肚料理，這些佳餚現場製作新鮮，風味獨特，展現出台南料理的多樣性與職人精神。黃偉哲也呼籲全民以實際行動支持本土優質水產，讓堅韌生長、營養豐富的台灣鯛成為全民引以為傲的國產好魚。

    黃偉哲強調，台南不只食物好吃，人情味更是讓人流連忘返，自己偶爾也會「喬裝」逛夜市，享受地道小吃，歡迎國內外遊客把握機會來台南走走、吃吃，親身感受台灣味。

    台灣鯛是國內重要養殖魚種，而台南為全國最大產區，主要集中於學甲、麻豆、下營、六甲與官田等地。過去出口以美國為主，但在面對突如其來的關稅考驗，市府啟動多項因應措施，包括台灣鯛推廣活動、推薦台灣鯛家常料理食譜、鼓勵學校將台灣鯛納入午餐菜單及設計特色家庭料理食譜等，期能穩定漁民收益、創造產業新局。

    從國宴到夜市，台灣鯛美味驚豔日本網紅。（台南市府提供）

    從國宴到夜市，台灣鯛美味驚豔日本網紅。（台南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播