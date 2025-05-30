黃偉哲攜手日本網紅 走訪武聖夜市推廣台灣鯛

有夢（由左至右）、巴零、台南市長黃偉哲、愛子在夜市品嚐台灣鯛料理。（台南市府提供）

2025/05/30 13:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「好吃的台灣鯛，沒有預約可吃不到喔！」台南市長黃偉哲帶領日本知名網紅YouTuber愛子（Aiko）夫婦、日台夫妻YouTuber有夢及巴零走訪台南武聖夜市拍攝「台灣鯛夜市烤魚篇」，將台灣鯛的多元美味與台南夜市文化，介紹給日本觀眾。

黃偉哲與網紅一同化身觀光客，深入體驗武聖夜市的在地風情，並重點品嚐以「台灣鯛」為主角的創意料理。夜市現場炭火直烤、香氣四溢的氛圍，讓網紅們品嚐後發出驚艷讚嘆。對於愛子提到想學台語，黃偉哲也親切回應：「台語、日語、國語都可以混著講，台南人都很熱情！」他也鼓勵愛子多來台南，除了市區美食，還可以走訪海線、山線等不同風貌的景點，深入體驗在地風情。

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黃偉哲表示，來賓享用的都是武聖夜市的人氣料理，包括需要預約才能品嚐的烤魚、使用洋蔥與蒜頭入味的魚肚料理，這些佳餚現場製作新鮮，風味獨特，展現出台南料理的多樣性與職人精神。黃偉哲也呼籲全民以實際行動支持本土優質水產，讓堅韌生長、營養豐富的台灣鯛成為全民引以為傲的國產好魚。

黃偉哲強調，台南不只食物好吃，人情味更是讓人流連忘返，自己偶爾也會「喬裝」逛夜市，享受地道小吃，歡迎國內外遊客把握機會來台南走走、吃吃，親身感受台灣味。

台灣鯛是國內重要養殖魚種，而台南為全國最大產區，主要集中於學甲、麻豆、下營、六甲與官田等地。過去出口以美國為主，但在面對突如其來的關稅考驗，市府啟動多項因應措施，包括台灣鯛推廣活動、推薦台灣鯛家常料理食譜、鼓勵學校將台灣鯛納入午餐菜單及設計特色家庭料理食譜等，期能穩定漁民收益、創造產業新局。

從國宴到夜市，台灣鯛美味驚豔日本網紅。（台南市府提供）

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