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    端午必看 鹿港溪奇幻水霧飄與LINE FRIENDS共舞

    鹿港溪在白色拱橋旁首度推出的水霧飄，令人驚豔。（陳信仲提供）

    鹿港溪在白色拱橋旁首度推出的水霧飄，令人驚豔。（陳信仲提供）

    2025/05/30 12:41

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕端午連假何處去？「鹿港慶端陽」系列活動被認為是最有台灣端午味的節慶，今年鹿港溪攜手全球知名IP「LINE FRIENDS minini」，超萌主角成為打卡熱點，今年首度推出的「水霧飄」，讓鹿港溪搖身一變炫麗舞台，全場驚豔聲不斷。

    縣府城觀處行銷推廣科長丁宜君表示，鹿港溪從2022年底啟動開源廣場的水舞表演，讓鹿港溪入夜都有水波光與音樂共舞，今年在「小鎮光影藝術節」首度新增「水霧飄」，同樣是運用鹿港溪的水流特性，結合燈光與水霧的流動感，營造雲煙縹緲的夢幻浪漫，也成為今年鹿港溪最激光的亮點。

    縣府指出，配合端午連假的「小鎮光影藝術節」已提前點燈，將一路亮到7月27日，點燈時間為每晚6點半到10點。街燈區為鹿港鎮中山路，一路從天后宮亮到文武廟。河岸區為復興南路上的鹿港溪廊道，今年主題燈為全球知名IP「LINE FRIENDS minini」，首次登場的奇幻「水霧飄」時間為每晚6點半到10點，水舞展演時間為每日晚間6點到9點，每半小時一次，每次5分鐘。

    縣府強調， 民眾可以把旅行回憶變成創意短影音，參加鹿港小鎮短影音投稿，就有機會抽中台北大阪雙人來回機票。

    不少民眾表示，今年的「LINE FRIENDS minini」的可愛讓人無法擋，但「水霧飄」讓人稱奇，好像把鹿港溪變成華麗的乾冰舞台，如同置身在電影的五彩夢幻水域，實在太美了。

    鹿港溪每晚都會展演光與水之舞。（陳信仲提供）

    鹿港溪每晚都會展演光與水之舞。（陳信仲提供）

    鹿港溪攜手全球知名IP「LINE FRIENDS minini」端午亮起來。（陳信仲提供）

    鹿港溪攜手全球知名IP「LINE FRIENDS minini」端午亮起來。（陳信仲提供）

    鹿港溪攜手全球知名IP「LINE FRIENDS minini」，端午亮起來。（陳信仲提供）

    鹿港溪攜手全球知名IP「LINE FRIENDS minini」，端午亮起來。（陳信仲提供）

    鹿港中山路亮起來，配合招牌非常絕美。（彰化縣城觀處提供）

    鹿港中山路亮起來，配合招牌非常絕美。（彰化縣城觀處提供）

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