下週二鋒面來襲！ 天氣風險：「這三天」嚴防大雨來襲

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週二華南一帶有鋒面將南下，上半天北部、東北部為多雲天氣，中部以南及花東地區維持陰或多雲有短暫雨或雷雨天氣，鋒面影響至下週四（05日）。這三天都須注意短時較大雨勢，尤其是週二到週四，須嚴防大雨來襲。（資料照）

2025/05/30 13:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今、明天氣因鋒面遠離，降雨逐漸趨緩，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週二華南一帶有鋒面將南下，上半天北部、東北部為多雲天氣，中部以南及花東地區維持陰或多雲有短暫雨或雷雨天氣，鋒面影響至下週四（05日），這三天都須注意短時較大雨勢，尤其是週二到週四，須嚴防大雨來襲。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今天（30日）水氣減少，中部以北白天大致為晴時多雲天氣，東部及南部大致為多雲或陰天氣，且受鋒面徘徊在巴士海峽，偶有短暫雨機會，受熱力作用，午後各地雲量偏多，中北部以南山區有局部短暫雨或雷雨，晚間轉偏東風環境，降雨趨緩；氣溫方面，各地今日回溫，北部、東部高溫約25至28度，中部、南部高溫約30至32度。

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粉專指出，週六（31日）各地天氣再轉好，大致為晴或多雲時晴天氣，僅東半部及恆春半島雲量偏多，為多雲有零星短暫雨天氣，午後中北部以南山區仍有短暫雨或局部雷雨，且氣溫進一步提升，北部高溫約30至32度，中部高溫約31至33度，南部高溫約31至35度，東部約28至29度，各地感受悶熱，中午時段高溫明顯，請做好防曬，多補充水分小心中暑。

下週日（6/1）水氣增多，在花東及南部大致為多雲或陰有短暫雨偶雷雨天氣，中部以北大致為多雲時晴，各地午後有雷陣雨發生，其中在山區及西南部降雨略明顯，晚間起南方鋒面有略移入西南部地區，中部以南及花東地區為多雲時陰有短暫雨或雷雨天氣。各地氣溫偏高，且有降雨感受悶熱，各地高溫約31至34度。

粉專續指，下週一（6/2）起為西南風環境，中南部受微弱低壓鋒面影響，為陰時多雲有短暫陣雨或雷雨天氣，花東為多雲時陰天氣，北部及東北部為多雲或多雲時晴天氣，午後受熱力作用，北部及東部有雷陣雨機會，夜間各地短陰或天氣。氣溫方面，大台北地區將更加炎熱，有34至36度高溫，其餘地區高溫約32至34度，多補充水分小心中暑。

粉專預測，下週二（6/3）華南一帶有鋒面將南下，上半天北部、東北部為多雲天氣，中部以南及花東地區維持陰或多雲有短暫雨或雷雨天氣，其中西南部地區降雨較明顯，下半天北邊鋒面南下，各地轉陰有短暫雨或雷雨天氣，在北部、東部及山區降雨較明顯，夜間中部以北雨勢增大，鋒面影響至下週四（6/5）。這三天都須注意短時較大雨勢，在週二上半天西南部的雨勢較大，週三則是北部至南部的整個西半部地區雨勢大，週四在中北部及山區雨勢較大，各地都有局部單點達大雨等級降雨。氣溫方面，因降雨且東北風增強，北部高溫約28至32度，中部高溫約30至33度，東部約29至32度。

粉專直言，下周起西南風明顯增強，受梅雨鋒面影響，各地降雨多，各地天氣都不穩定，尤其是週二到週四，須嚴防大雨來襲，注意積淹水情況，不過預報仍有變化，且實際狀況仍要對流移入情形而定，詳細影響仍有待觀察。

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